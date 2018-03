Succesvolle rentree tennisser Haase

LJUBLJANA, 9 sept. Robin Haase heeft zijn rentree op de tennisbaan gisteren gevierd met een zege. Hij won in de eerste ronde van het challengertoernooi in Ljubljana met 1-6, 7-5 en 6-2 van de Italiaan Francesco Aldi. Haase was twee maanden uitgeschakeld na een operatie aan zijn linkerknie. Bondscoach Jan Siemerink selecteerde de tennisser gisteren voor de Davis-Cupontmoeting met Zuid-Korea over een kleine twee weken. Haase speelt alleen in de Davis Cup als hij na het Sloveense toernooi geen last heeft van zijn knie.