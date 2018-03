Straks vrijwillig langs de lijn

Voor duizenden ouders is het elke week een enorm gepuzzel: hoe komen de kinderen op tijd van en naar school, op muziek- en zwemles, én hebben zij zelf dan ook nog tijd om te werken? In het weekend begint het opnieuw, want dan gaan de kinderen naar hockey en voetbal.

Vorig jaar werden scholen verplicht voor- en naschoolse opvang te regelen voor ouders die dat wensen. Maar daarmee werd de puzzel niet opgelost. Naschoolse opvang werd heel populair, er ontstonden wachtlijsten, vooral in de grote steden. Er zou een einde komen aan het „gesleep” met kinderen tussen school, opvang, sport en muziek. Dat is niet gelukt. Want de naschoolse opvang vindt amper plaats op school, maar bij kinderopvangbedrijven.

„Met een beetje pech maakt een hedendaags schoolkind vier tot vijf wisselingen van begeleiders en locaties mee”, zegt Jacob Boskma. Hij is lid van de raad van bestuur van de Stichting SWKGroep. Dat is een stichting waarbij 175 opvangbedrijven zonder winstoogmerk zijn aangesloten.

Verder adviseert de stichting woningcorporaties, gemeenten, scholen en opvangorganisaties over kinderopvang. „De huidige schoolweek geeft voor heel veel kinderen en hun ouders heel veel onrust”, zegt Boskma.

Het kan ook anders, vindt de stichting.

Daarom begint ze vanaf 2009 met proefprojecten om te laten zien dat de schoolweek ook minder ingewikkeld kan. In dat nieuwe model begint elke schooldag om acht uur, zodat de voorschoolse opvang vervalt, en eindigt deze om twee uur. De ‘vrije’ woensdag en vrijdagmiddagen vervallen.

Door die andere indeling is er op de naschoolse opvang meer tijd voor substantiële activiteiten voor de kinderen, zegt Boskma. Nu zitten kinderen op de opvang vaak te wachten op hun ouders. In het nieuwe model wil de SWKGroep op die uren muziekles, zwemles en sporten als hockey, voetbal en atletiek voor de kinderen gaan organiseren. Daardoor blijft er tevens na school en in het weekend meer tijd over voor het gezin.

Het kan door sport- en muziekdocenten naar de opvang te halen voor de jongere kinderen. Of ze onder begeleiding naar de zwemles te laten gaan. Oudere kinderen kunnen onder begeleiding van verkeersleerkrachten naar sport en muziek fietsen, zegt Boskma.

De wachtlijsten voor de kinderopvang kunnen onder het nieuwe model afnemen, omdat meer kinderen op woensdagen en vrijdagen naar de opvang gaan. Nu zijn die dagen niet populair omdat dat lange middagen zijn. Veel ouders vinden het zielig om hun kinderen op deze dagen uren op de opvang te laten doorbrengen, omdat er geen activiteiten zijn.

Een ander voordeel van de nieuwe schooltijden is dat medewerkers in de kinderopvang geregelder, langere werktijden kunnen gaan draaien. Nu is het vaak moeilijk om op de maandag, dinsdag en donderdag leiders te vinden die hooguit drie uur willen komen werken.

Om de wachtlijsten in de naschoolse opvang verder weg te werken, moet het mogelijk worden dat één leider elf kinderen opvangt, in plaats van de wettelijke tien kinderen per leider. Uit onderzoek blijkt dat ouders van oudere kinderen daar weinig moeite mee hebben, zegt Boskma, zij het dat ze wel vinden dat jongere kinderen meer begeleiding nodig hebben.

Al een jaar geleden adviseerde de Taskforce Kinderopvang de overheid om geregelder schooltijden in te voeren en het aantal kinderen per begeleider te verhogen. Ook pedagogen pleitten voor geregelder schooltijden, zodat de naschoolse uren zinvoller kunnen worden besteed.

Maar veel veranderd is er niet, zegt Boskma. „We hebben veel gepraat met ouders, scholen en opvangorganisaties. Dan blijkt dat de enige reden waarom de huidige week er zo uit ziet, is omdat die historisch zo gegroeid is.”

De proefprojecten beginnen in Rotterdam, Hoorn en Utrecht met opvangbedrijven die bij de SWKGroep zijn aangesloten, maar andere partijen die willen meewerken zijn welkom. Volgens Boskma kosten de plannen 60 miljoen euro als ze landelijk zouden worden ingevoerd, vooral om de wachtlijsten weg te werken. Maar ze leveren ongeveer hetzelfde op omdat meer ouders meer uren gaan werken, omdat ze er meer vertrouwen in hebben dat hun kinderen goede opvang krijgen.

Toch is Boskma er niet voor dat de nieuwe schoolweek landelijk wordt ingevoerd. Ouders en scholen moeten zelf kunnen kiezen of ze belangstelling hebben.

„Maar de tijd is er nu wel rijp voor om te laten zien dat het anders kan. Natuurlijk is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van ouders om voor hun kinderen te zorgen en opvang te regelen. Maar moeten ze dat allemaal alleen doen? Het is toch fijn als ze ergens in gesprek kunnen gaan en kunnen zien hoe ze het zo goed mogelijk voor hun kind kunnen regelen.”

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Kinderopvang

In het artikel Straks vrijwillig langs de lijn (dinsdag 9 september, pagina 11) staat dat veel ouders het zielig vinden om hun kinderen de woensdag- en vrijdagmiddagen op de kinderopvang te laten verblijven, omdat er geen activiteiten zijn. Hier had moeten staan ‘omdat er niet voortdurend activiteiten worden geboden die de ouders zinvol vinden’.