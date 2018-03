Staking legt werk stil in fabrieken Boeing

Rotterdam. Het werk bij de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing ligt sinds zaterdag stil door een staking van werktuigbouwkundige monteurs. 27.000 werknemers in de fabrieken van Boeing bij Seattle legden het werk neer nadat de bonden het met de directie niet eens konden worden over de lonen en andere arbeidsvoorwaarden. De staking, die de productie van alle vliegtuigtypes stil heeft gelegd, kost Boeing naar schatting 100 miljoen dollar (70 miljoen euro) per dag aan omzetverlies.