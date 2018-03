Staat gedaagd om actie op Java in ?47

De minister-president en drie bewindslieden zijn door nabestaanden formeel aansprakelijk gesteld voor het bloedbad in Rawagade op West-Java door Nederlandse militairen in 1947. Het dorp heet nu Balongsari.

Negen weduwen en een overlevende van de militaire actie hebben voor hun civielrechtelijke procedure de Amsterdamse advocaat G.J. Pulles ingeschakeld. De nabestaanden in Indonesië willen niet alleen schadevergoeding, maar vooral ook een excuus van de Nederlandse regering. Pulles, werkzaam bij het kantoor dat ook optreedt voor de weduwen van Srebrenica, heeft gisteren de minister-president en de ministers van Buitenlandse Zaken, Justitie en Defensie aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van het gewelddadige optreden door Nederlandse militairen.

Volgens de nabestaanden hebben Nederlandse militairen op 7 december 1947 met machinegeweren en mortieren 431 jongens en mannen gedood nadat de soldaten vergeefs hadden gezocht naar een Indonesische verzetsstrijder.

In een VN-rapport werd de actie als meedogenloos beschreven. In 1995 stelde toenmalig minister van Justitie Sorgdrager dat Nederlanders verboden „standrechtelijke executies” hadden uitgevoerd, maar dat vervolging niet meer mogelijk was. Een diepgaand onderzoek achtte zij niet zinvol. Drie oud-militairen die betrokken waren bij de politionele acties en een pastor uit Den Haag vroegen eind vorig jaar in een ingezonden stuk in Trouw de Nederlandse regering de wandaad te erkennen en excuus aan te bieden. Hetzelfde vraagt het Comité Nederlandse Ereschulden ook sinds enkele jaren. Het comité vindt dat de schuldigen hadden moeten worden berecht.

De actie staat vermeld in de Excessennota, het verslag van een officieel geschiedkundig onderzoek dat op verzoek van de regering in 1969 is uitgevoerd. Volgens dit stuk vielen er 150 slachtoffers.