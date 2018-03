Slaven helpen bij het overgeven

Tentoonstelling Luxe en Decadentie In: Museum Het Valkhof, Kelfkensbos 59, Nijmegen. T/m 4 januari 2009, di-vr 10-17, zat-zon en feest 11-17. (024) 3608 805, www.museumhetvalkhof.nl

De buitenwereld mag ze rare jongens hebben gevonden, zelf zagen de Romeinen zich als eenvoudige, hardwerkende boeren. Tot de eerste eeuw voor Christus, want toen ging het mis in de ogen van senator Marcus Porcius Cato.

Door de overwinningen in verre streken kwamen de Romeinen in aanraking met luxe goederen en begon het moreel verval. Met wetten tegen consumptiegoederen probeerden fatsoenrakkers het tij te keren. Maar de tentoonstelling Luxe en Decadentie, leven aan de Romeinse goudkust in Museum Het Valkhof in Nijmegen wil laten zien dat er bij de Romeinse elite (hooguit één procent van de naar schatting 50 tot 80 miljoen inwoners van het rijk) geen houden meer aan was.

De lievelingsmurene van een politicus kreeg oorringen, vetgemeste relmuizen eindigden als delicatesse en een goede gastheer zorgde voor slaven die tussen de gangen de gasten bijstonden bij het overgeven. Geen tuin was af zonder Griekse beelden en aan de Campaanse kust verrezen onder de noemer ‘villa’ hele gebouwencomplexen, sommige inclusief theaters voor tweeduizend man.

De smaakvol ingerichte tentoonstelling is een soort vervolg op de tentoonstelling De laatste uren van Herculaneum uit 2006. Weer is hij tot stand gekomen in een samenwerkingsverband met enkele Duitse musea, weer komen de meeste objecten uit de magazijnen van het Museo Archeologico Nazionale in Napels. En weer zijn er dus bijzondere dingen te zien, die een reis naar Nijmegen de moeite waard maken.

Sommige van de voorwerpen zijn speciaal voor de tentoonstelling gerestaureerd en zelfs in het thuismuseum in Napels nog niet eerder te zien geweest. Dat geldt voor de loden boiler en het bijbehorende bad die in 1876 in een villa in Boscoreale zijn ontdekt en die tientallen jaren ook voor onderzoekers nauwelijks toegankelijk waren. En toch knaagt er iets; het idee dat de musea vooral het succes van de vorige tentoonstelling – meer dan 121.000 bezoekers in Nijmegen – wilden overdoen. Het lijkt er op dat ze eerst verlekkerd in de Napolitaanse magazijnen mooie dingen hebben uitgezocht en daar vervolgens een overkoepelend thema bij hebben bedacht. Door persberichten en folders waarin over de ‘Romeinse Quote 100’ wordt gesproken, wekken de samenstellers de indruk dat ze de bezoekers een spiegel willen voorhouden. Maar dat doen ze op een te eenduidige manier.

Het onderwerp wordt zoals op veel archeologische tentoonstellingen behandeld aan de hand van thema’s als eten, verzorging en spelen. Maar nergens komt de vraag aan de orde wat decadentie is; wat het verschil is tussen luxe en decadentie. Wel staan er op de wanden citaten van Romeinse schrijvers en filosofen – alle over hoe erg het met de weelde- en hebzucht was gesteld. Maar de werkelijkheid was veel dubbelzinniger. Tekeergaan tegen vertoon van luxe was gewoon een vast onderdeel van de Romeinse retoriek, met vaste elementen zoals kritiek op overdreven eten, dure meubelen, exotische dieren en zucht naar goud. Dit blijkt echter alleen uit de tekst van Vincent Hunink, universitair docent Latijn aan de Radboud Universiteit, in de bijbehorende publicatie. Op de tentoonstelling zelf ontbreekt die dubbelzinnigheid. Neem het bronzen beeldje van een magere slaaf die bijna kokhalzend een dienblaadje vol lekkernijen ophoudt. Het staat in een vitrinewand, maar had het centrale stuk van de tentoonstelling kunnen zijn. Van hoeveel spel of ernst is hier sprake? Wat zegt zo’n voorwerp over de gastheer, zijn gasten en een samenleving?