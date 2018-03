Shell krijgt toegang tot gasbronnen in zuiden van Irak

Rotterdam. Het Brits-Nederlandse energieconcern Shell heeft in Irak een groot gascontract gesloten. Het bedrijf gaat gas winnen dat nu nog massaal wordt afgefakkeld bij de olieproductie in het zuiden van het land. Het Iraakse kabinet heeft zondag zijn goedkeuring gegeven aan het plan. Shell is daarmee het tweede buitenlandse bedrijf, na het Chinese staatsbedrijf CNPC, dat toegang krijgt tot de grote Iraakse olie- en gasbronnen sinds de Amerikaanse invasie in 2003. De toegang tot de Iraakse olie- en gasvelden ligt politiek erg gevoelig. De Tweede Irakoorlog was volgens sommigen juist bedoeld om zich de olie van Irak toe te eigenen. Amerika begon de oorlog destijds omdat Irak over massavernietigingswapens zou beschikken. Een gevaar dat, zo bleek later, door de VS sterk was overdreven. Shell richt voor de gaswinning een joint venture op met het Iraakse staatsbedrijf South Oil, dat 51 procent van het nog op te richten bedrijf zal bezitten. Shell heeft de rest in handen. De bedrijven richten zich vooral op de olievelden in het zuiden van Irak, omdat daar het meeste gas vrijkomt.