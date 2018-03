Servië akkoord met EU, en met Russen

Het Servische parlement heeft vanochtend met 140 stemmen voor en 28 tegen ingestemd met het Stabilisatie- en Associatie Akoord (SAA) met de Europese Unie. Dat is de eerste stap naar EU-lidmaatschap.

De nationalistische oppositie bleef weg bij de stemming uit onvrede met het schrappen van een amendement, waarin Kosovo integraal deel blijft van Servië. Door de ratificatie van het akkoord, dat in het voorjaar werd overeengekomen, krijgt Servië recht op handelsvoordelen met de EU.

Maar het akkoord treedt pas volledig in werking als de Europese Unie tevreden is over de samenwerking van Servië met het Joegoslavië-tribunaal. De ministers van Buitenlandse Zaken komen daarover samen op 15 september. Morgen reist Serge Brammertz, de hoofdaanklager van het tribunaal, naar Servië. Het is onduidelijk of Brammertz nog voor 15 september zal rapporteren aan de EU-ministers.

De discussie over nauwere samenwerking met de EU leidde in maart tot de val van de regering en was in mei inzet van de verkiezingen in Servië. Die werden gewonnen door de pro-westerse Boris Tadic, een paar weken nadat het akkoord met de EU werd gesloten.

De toenadering tot de EU heeft de afgelopen dagen voor verdeeldheid gezorgd binnen de oppositie. Tomislav Nikolic, tot zaterdag de leider van de nationalistische Servische Radicale Partij (SRS), pleitte voor de ondertekening van het SAA. Hij werd teruggefloten door Vojislav Sesejl, de officiële SRS-leider, die in de gevangenis van het Joegoslavië-tribunaal zit. Samen met 10 andere SRS-leden vormt Nikolic sinds gisteravond de groep ‘Voorwaarts Servië’ in het parlement. Analisten verwachten dat het uiteenvallen van de grootste oppositiepartij (de SRS won in mei 78 zetels) het werk van de regering van Tadic makkelijker zal maken. Uiteindelijk bleef zowel de SRS als de groep Nikolic vanochtend weg bij de stemming.

De oppositie steunde wel een nieuwe energiedeal met Rusland. Rusland koopt voor 400 miljoen euro de Servische staatsoliemaatschappij NIS en krijgt toestemming voor de aanleg van een pijplijn op Servisch grondgebied. (VIP, AFP)