Seculier Tunesië heeft nu religieuze tv

De in principe strikt seculiere regering van Tunesië heeft voor het eerst een religieus televisiekanaal toegestaan. De zender, Hannibal al-Ferdaws (paradijs), toont sinds enkele dagen programma’s over de Koran en vertellingen over het leven van de profeet Mohammed. Het is een project van de zakenman Larbi Nasra, die in 2005 Tunesiës eerste particuliere tv-station, Hannibal, lanceerde.

Net als in andere Arabische landen neemt in Tunesië, waar fundamentalistisch-islamitische partijen zijn verboden en meisjes op openbare scholen geen hoofddoek mogen dragen, islamitisch conservatisme toe. Onder andere onder invloed van de hoge werkloosheid keren mensen zich meer tot het geloof.

De nieuwe zender past in de inspanningen van de regering om tegen te gaan dat de radicale islam profiteert van de toegenomen religiositeit. Volgens een Tunesische politieke analist is Hannibal al-Ferdaws het specifieke antwoord op „de uitdaging van Arabische satellietzenders die programma’s uitzenden waarin een radicale geloofsbeleving wordt getoond en tot extremisme aangezet”. Televisiefunctionarissen onderstreepten dat de programma’s van de nieuwe zender daarentegen „tolerantie, nederigheid en goede manieren zullen benadrukken en slechte manieren en geweld veroordelen”. (AFP)