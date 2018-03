Schuldig aan vloeistofterreur

Drie mannen zijn door een Britse jury schuldig bevonden aan een poging om met vloeibare explosieven een aanslag te plegen op vliegtuigen tussen de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Na de aanslagpoging in 2006 van de groep onder leidin van Abdulla Ahmed Ali met zelfgemaakte bommen vermomd als pakjes sap, voerde de EU strenge richtlijnen in voor handbagage in vliegtuigen. Vloeistoffen mogen alleen mee in verpakking van 100 ml en een afgesloten plastic zak. Er stonden in totaal acht mannen voor de rechtbank in Londen, één man werd niet schuldig bevonden. Vier gingen vrijuit omdat de jury niet tot een oordeel kon komen. De verdachten zijn niet veroordeeld voor het plannen om vliegtuigen boven de Atlantische Oceaan op te blazen. (BBC)