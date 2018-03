Sarkozy redt vredesplan EU in Georgië

De Russische president Medvedev heeft gisteren beloofd voor 11 oktober zijn troepen terug te trekken uit strategische posities in Georgië, indien uiterlijk op 1 oktober tweehonderd EU-waarnemers in die gebieden worden gestationeerd en alle Georgische troepen naar hun bases zijn teruggekeerd. In ruil daarvoor eist Medvedev dat Georgië geen geweld gebruikt om zijn gezag in Zuid-Ossetië en Abchazië te herstellen. In Genève zullen vanaf 15 oktober, onder internationale bemiddeling, gesprekken worden gevoerd over de hulp aan vluchtelingen en de stabiliteit in het voormalige oorlogsgebied.

Dit zijn de uitkomsten van het vier uur durende gesprek dat de Franse president Sarkozy gisteren in zijn hoedanigheid als EU-voorzitter in Moskou voerde. Het was een laatste poging om het door de EU bewerkstelligde staakt-het-vurenverdrag van een maand geleden te redden.

De aankondiging van de terugtrekking van het Russische leger naar de posities die het voor het uitbreken van het conflict bezette, lijkt een gebaar van het Kremlin aan het Westen.

Tot nu toe is Rusland nog niet tegemoetgekomen aan eerder gemaakte afspraken. Overigens werden ook gisteren nog internationale hulpkonvooien en EU-ambassadeurs, tegen de afspraken, geweerd uit dorpen in de bufferzone voorbij de Russische controleposten in Georgië.

Onduidelijk is echter of Rusland zijn troepen volledig zal terugtrekken uit de bufferzone rond Zuid-Ossetië en Abchazië. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov liet daar vanochtend op een persconferentie nieuwe twijfel over bestaan door te benadrukken dat Russische troepen nog lang in de gebieden gestationeerd zullen blijven.

Rusland weigerde gisteren terug te komen op zijn erkenning van de onafhankelijkheid van Zuid-Ossetië en Abchazië. Sarkozy onderstreepte daarop in Tbilisi, waar hij vanuit Moskou naartoe was gevlogen, dat de Georgische territoriale integriteit te allen tijde gewaarborgd blijft.

Volgens president Sarkozy was het niet aan Rusland om eenzijdig de onafhankelijkheid van de beide gebieden te erkennen. „Er zijn internationale regels, die gerespecteerd moeten worden”, zei hij.

Medvedev benadrukte dat Rusland zich wel degelijk aan het staakt-het-vurenakkoord hield. Hij haalde uit naar de Georgische president Saakasjvili, die „of een directe of een stilzwijgende goedkeuring van de Verenigde Staten” had gekregen om Zuid-Ossetië binnen te vallen. De Russische president zei echter ook dat Russische troepen zich de komende zeven dagen uit de Georgische havenstad Poti en zijn omgeving zullen terugtrekken als Georgië een belofte ondertekent om geen geweld tegen Abchazië te gebruiken.

Saakasjvili heeft de overeenkomst tussen Sarkozy en Medvedev voorzichtig verwelkomd. Wel eiste hij dat het Russische leger zich behalve uit Georgië ook terugtrekt uit Abchazië en Zuid-Ossetië zelf. In beide gebieden is op dit moment een omvangrijke Russische legermacht aanwezig. „Er is geen sprake van dat Georgië ook maar een deel van zijn soevereiniteit, van zijn grondgebied, zal opgeven”, zei hij.

Rusland gaat intussen door met het zoeken van erkenning voor zijn actie tegen Georgië. Afgelopen vrijdag kwam daartoe in Moskou de Organisatie van het Verdrag voor Collectieve Veiligheid (ODKB) bijeen, die als leden behalve Rusland ook Wit-Rusland, Armenië, Kazachstan, Tadzjikistan, Oezbekistan en Kirgizistan telt. In een gezamenlijke verklaring werd het Russische streven gesteund om de „vrede en veiligheid” in de regio van Zuid-Ossetië en Abchazië te garanderen. Ook veroordeelde de ODKB de oostwaartse uitbreiding van de NAVO.

De organisatie maakte bekend plannen te hebben voor een militair bondgenootschap, geschoeid op de leest van het voormalige Warschaupact. De Amerikaanse president Bush nam op zijn beurt gisteren de eerste strafmaatregel tegen Rusland door de Amerikaans-Russisch samenwerking op het gebied van toepassing van kernenergie voor civiele doelen tijdelijk stop te zetten. Met die twee stappen lijken de verhoudingen tussen de voormalige vijanden uit de Koude Oorlog steeds meer hun vroegere gedaante aan te nemen.