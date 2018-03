Saaiste hypotheekbanken overleven wél

Britse hypotheekbanken moeten saai blijven. De Derbyshire en Cheshire Building Society’s, die zijn gefuseerd met marktleider Nationwide, deelden hetzelfde fundamentele probleem. Ze probeerden allebei het aardse te ontstijgen – het verzamelen van deposito’s en het recyclen daarvan aan plaatselijke kredietnemers – en zijn op aarde teruggevallen. Minder avontuurlijke branchegenoten zouden het lot van consolidatie echter kunnen ontlopen.

Anders dan hun concurrenten in de banksector hebben dit soort banken (mutuals) geen aandeelhouders. Dat zou een voordeel moeten zijn, want daardoor hoeven ze niet zulke hoge rendementen te behalen en kunnen ze hun kredietnemers dus betere tarieven aanbieden. Maar om optimaal te kunnen profiteren van deze structuur, mogen ze niet té afhankelijk worden van de kapitaalmarkten en moeten ze zich beperken tot hun kernactiviteit – het verstrekken van hypotheken.

Derbyshire en Cheshire hebben dat niet gedaan. Derbyshire ging daarin het verst. De helft van haar consumentenkredieten was ‘self certified’ (waarbij minder zware inkomenseisen gelden) en ‘buy-to-let’ (waarbij geld wordt geleend om vastgoed te kopen dat bestemd is voor de verhuur). Dat was precies het soort kredieten dat ook hypotheekbank Bradford & Bingley de kop heeft gekost.

Het aantal leningen waarbij de betalingsachterstand was opgelopen tot meer dan drie maanden steeg naar 2,7 procent, tegen slechts 0,36 procent bij Nationwide, en Derbyshire had voor het eerste half jaar een verlies vóór belastingen voorspeld van 17 miljoen pond. Cheshire kreeg zware klappen in de sector voor commerciële leningen, maar zijn grootste probleem was de financiering – de deposito’s droegen daaraan slechts 63 procent bij, waardoor de hypotheekbank was overgeleverd aan de hogere kosten van de kapitaalmarkten.

Een aantal van de overgebleven 56 ‘mutuals’ loopt nog steeds de kans om te worden overgenomen. Nu het lastiger is geworden om aan geld op de kapitaalmarkten te komen, doet iedereen zijn best om hogere depositorentes te bieden, waardoor de financieringskosten met 150 basispunten zijn gestegen. De Britse toezichthouder FSA (Financial Services Authority) wil dat de ‘mutuals’ een liquiditeit aanhouden van 20 procent, zodat de enige oplossing een kredietstop is – hetgeen de reden is dat het marktaandeel van de sector het afgelopen jaar is gehalveerd. En het ergste is dat de ‘mutuals’ met de zwaarste verplichtingen niet via een claimemissie een beroep kunnen doen op hun aandeelhouders.

Toch zullen de saaie ‘mutuals,’ die hun wortels niet hebben verloochend, wel overleven. Hun sterke regionale merknamen en gedegen reputaties hebben tot een forse toeloop van bezorgde klanten geleid – de deposito’s zijn in het jaar tot juli verdubbeld, aldus de Building Societies Association. Zij kunnen consolideren uit overwegingen van schaalgrootte, maar dan wel op vrijwillige basis.

Vertaling Menno Grootveld

