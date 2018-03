Rusland en Georgië vechten door voor VN-hof

Na de duizenden militairen en de honderden diplomaten buigen zich nu ook tientallen juristen over het conflict tussen Georgië en Rusland. Dezer dagen kruisen ze bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag de degens.

Inzet is het dubbele proces dat Georgië vorige maand, kort na de Russische invasie, aanspande tegen Moskou. Militair leed Georgië een zware nederlaag. Politiek dreunt die klap nog hard na, mede doordat Rusland de afvallige Georgische regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië prompt erkende als „onafhankelijke staten”. In Den Haag wil Georgië juridisch gelijk halen.

In het hoofdproces wil Georgië een rechterlijke veroordeling van het Russische optreden. Vooruitlopend daarop wil Georgië in een spoedprocedure bovendien dat Rusland wordt verplicht om snel een einde te maken aan de verdrijving en discriminatie van Georgiërs. In dit spoedproces begon het hof gisteren aan hoorzittingen.

Eenvoudig is zo’n juridisch gevecht niet. Want veel volkenrechtexperts mogen het er dan over eens zijn dat Rusland zich op „ongeoorloofde wijze in binnenlandse aangelegenheden van Georgië heeft gemengd”, daarmee is dat nog niet rechtgezet.

Die kloof tussen theorie en praktijk openbaarde zich gisteren ook bij hof. De Georgische staatssecretaris van Justitie, Tina Burjaliana, kwalificeerde de Russische invasie als „een flagrante schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Georgië”. Maar ook zij kon er niet omheen dat Georgië met zo’n klacht in Den Haag geen kans maakt, simpelweg omdat Rusland op dat specifieke terrein de rechtsmacht van het hof niet erkent. Een kwestie van selectief winkelen in het internationale recht, waarmee Moskou overigens beslist geen uitzondering is.

Dus moest Georgië op zoek naar een verdrag waarvoor Rusland het hof wél als hoogste scheidsrechter accepteert. Dat werd de Conventie over de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, afgekort CERD, uit 1965.

Wat volgde laat zich raden: urenlang juridisch touwtrekken over de reikwijdte van CERD. Met aan de ene kant Georgië, dat alles uit de kast haalde om het vermeende Russische wangedrag als inbreuk op deze conventie te bestempelen, en aan de andere kant Rusland, dat evenzeer zijn best deed om aan te tonen dat dezelfde conventie helemaal niet van toepassing is op dit conflict.

Zo voerde Georgië, bij monde van James R. Crawford (universiteit Cambridge), aan dat Rusland zich al sinds begin jaren negentig schuldig maakt aan „systematische discriminatie op raciale en etnische gronden” van Georgiërs in Abchazië en Zuid-Ossetië.

Zijn collega Payam Akhavan (universiteit Montreal) presenteerde, eveneens namens Georgië, landkaarten, satellietopnamen en ooggetuigeverslagen, die volgens hem tezamen „bewijzen” dat er de afgelopen maand onder regie van Moskou „een separatistische campagne is gevoerd om van Abchazië en Zuid-Ossetië etnisch homogene regio’s te maken die onder Russische controle staan”.

Ten slotte bracht Georgië de Amerikaanse volkenrechtadvocaat Paul Reichler in stelling. Hij beklemtoonde dat de etnisch-Georgische minderheid in de bedoelde gebieden nog steeds groot gevaar loopt. „Als we nu niet in actie komen, valt de wijdverbreide, doorgaande en stelselmatige schending van hun rechten niet meer terug te draaien.” Daarom was het „dringend noodzakelijk” Rusland snel tot de orde te roepen.

Wat bracht Rusland daar tegenin? In de eerste plaats dat Georgië vorige maand zelf was begonnen. „De Georgische bombardementen op Tschinvali in Zuid-Ossetië lieten Rusland geen andere keus dan militair te interveniëren”, zei Kirill Gevorgian, Ruslands ambassadeur in Nederland.

„Absurd” noemde Gevorgian de beschuldiging dat Rusland zijn greep op Abchazië en Zuid-Ossetië voortdurend had vergroot. „Onze aanwezigheid diende uitsluitend de bescherming van de Russische minderheid, die werd bedreigd door de Georgische politiek van ‘Georgificatie’ van Abchazië en Zuid-Ossetië.”

Andreas Zimmermann (universiteit Kiel) weersprak dat Rusland de betwiste gebieden „bezet”. Alleen al om die reden moesten de Georgische eisen worden afgewezen. „Georgië veronderstelt iets dat er niet is: effectieve controle van Rusland over Abchazië en Zuid-Ossetië. Daarvan is nooit sprake geweest.” Rusland is internationaal juist vaak lof toegezwaaid voor zijn rol als peacekeeper in beide regio’s, zei hij.

Alain Pellet (universiteit Nanterre) hekelde ten slotte de juridische grondslag – schending van CERD – waarop Georgië zijn eisen baseert. „Als het waar is dat Rusland deze conventie al zo lang schendt, waarom wordt dat dan nu pas ingebracht? Zeker Rusland en Georgië hebben een conflict, maar dat gaat niet onder deze conventie. Die constructie is juridisch buitengewoon kunstmatig.”

In het spoedproces beslist het hof binnen enkele weken over de door Georgië geëiste maatregelen.