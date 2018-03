RTL4 passeert SBS6 weer in kijkcijferaandeel

Rotterdam. Voor het eerst in tien weken heeft RTL4 weer meer kijkers dan SBS6. Stichting KijkOnderzoek mat afgelopen week kijkcijferaandelen in de avonduren van respectievelijk 15,2 en 14,0 procent. Beide commerciële zenders blijven nog steeds ver achter bij het publieke Nederland 1, dat een aandeel van 19,3 procent liet noteren. De vlaggenschepen van RTL Nederland en de SBS-groep zijn in een gevecht gewikkeld om de kijkersgunst. De seizoensopeningen van Gooische Vrouwen, Goede Tijden, Slechte Tijden en Expeditie Robinson droegen aanzienlijk bij aan de succesvolle tussensprint van RTL. (NRC)

Drie MTV Awards voor Britney Spears

LOS ANGELES. Britney Spears was zondag de onverwachte winnaar van de MTV Video Music Awards (VMA’s) die in Los Angeles zijn uitgereikt. De zangeres won de hoofdprijs voor de beste videoclip van het jaar met Piece of me, en ook de prijs voor beste popvideo en beste video door een vrouwelijke artiest. Na haar eerste poging tot een comeback op de Video Music Awards, die vorig jaar mislukte toen ze wezenloos haar hit Gimme more playbackte en danste, was ze dit jaar vooral zakelijk. Dit keer trad ze niet op. De VMA’s bleven zonder incidenten. Het spraakmakendst was de Amerikaanse groep Jonas Brothers. De leden dragen reinheidsringen als teken dat ze niet aan seks voor het huwelijk doen. De Britse komiek Russell Brand, die de VMA’s presenteerde en seksverslaafde was, bestookte de jongens voortdurend met grappen. (AP, Reuters)