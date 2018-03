NEW YORK, 9 sept. Een Harry Potterencyclopedie schendt het auteursrecht van J.K. Rowling. Dat heeft een Amerikaanse rechter gisteren bepaald. Hij veroordeelde uitgever RDR Books die het boek wilde uitbrengen tot een schadevergoeding van 6.750 dollar. Volgens RDR Books was het Harry Potter Lexicon een ”legitieme literaire activiteit”. Het materiaal was afkomstig van een fansite.