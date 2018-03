Rechters zijn er om het recht te dienen

De kersverse advocaat Mohammed Enait wenst niet op te staan als de rechter binnenkomt, omdat zijn geloofsovertuiging stelt dat alle mensen gelijk zijn. Deze houding toont aan dat er toch wel iets moet zijn misgegaan met zijn opleiding. Immers, door het opstaan bij binnenkomst van de rechter(s) wordt niet zozeer respect betoond aan het betreffende individu, aan Piet of Klaas, Ahmed, Mohammed, Anne of Marlies, om maar wat namen te noemen, als wel aan datgeen wat hij of zij vertegenwoordigt: het recht. Het is beangstigend dat de heer Enait daar gedurende zijn 5-jarige studie naar het Nederlands recht blijkbaar geen respect voor lijkt te hebben gekregen.