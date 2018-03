Radio Voorkeur

Kunststof. Filmregisseur Eugenie Jansen vertelt over haar speelfilm Galimucho, waarvoor ze met een klein familiecircus meetrok langs campings. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met vertaalster Tanneke Ubbink over dichter Max Rouquette (1908-2005), die schreef in het Occitaans, de aan het Catalaans verwante streektaal van de Franse Langue d’Oc. Onlangs verscheen een door Ubbink samengestelde en vertaalde bloemlezing uit zijn werk, getiteld Occitaanse gedichten. In de rubriek ‘worstelingen’ vertelt acteur Fred Goessens over zijn rol in Andromache, twintig jaar geleden. Het lukte hem toen niet om de openingsmonoloog onder de knie te krijgen. En een gesprek met Willem Desmense: dichter, vertaler en oprichter van uitgeverij IJzer. Radio 6, 20.02-22.00u.

Casa Luna. Hijlco Span praat met Ben Crul, hoofdredacteur van het tijdschrift Medisch Contact. Hij geeft zijn visie op de essentie van het medisch tuchtrecht en becommentarieert recente kwesties, zoals de wens van nabestaanden van een depressieve man die zelfmoord pleegde in een kliniek om het medisch dossier te mogen inzien. Radio 1, 0.02-0.45u.