Punten van gewei zijn prima wapen

De 15.000 jaar oude, gevorkte projectielpunten van rendiergewei uit de Spaanse Ituritz-grot zijn uitstekende jachtwapens. Dit blijkt uit een experiment waarbij de punten werden nagemaakt met vuurstenen messen en werden gemonteerd op grenenhouten pijlen en speren – 96 in totaal.

Vervolgens werd daarmee op een veldje bij een Belgisch prehistorisch museum 618 keer geschoten op vier runderkadavers. Analyse van de schotwonden wees uit dat de punten gemakkelijk de botten van vooral de twee jongere dieren konden doorboren. Het was niet mogelijk om het effect van een pijl en een speer van elkaar te onderscheiden. Het experiment is gepubliceerd in het juli-septembernummer van Annales de Paléontologie.

Het gebruik van gewei voor wapens en werktuigen geldt als belangrijke technologische vernieuwing in de late oude steentijd. In die periode maakte de moderne mens, Homo sapiens , ook voor het eerst kunstvoorwerpen. Door de veel grotere flexibiliteit van gewei, vergeleken met steen, is het materiaal wel het plastic van de oertijd genoemd. De speer is al rond 400.000 jaar geleden uitgevonden, maar pijl-en-boog is waarschijnlijk pas 20.000 jaar oud.