Prinsjesdag als kijkfestijn

Op de derde dinsdag van september is de zomer definitief voorbij, zijn de scholen weer begonnen, is iedereen alweer druk aan het werk en begint het parlementaire jaar.

Over een week, op de 16de, is het Prinsjesdag. Politici zijn voor één dag het middelpunt van de samenleving; ministers kijken gewichtig en zeggen dat de toestand ernstig, maar niet wanhopig is; oppositieleiders kondigen het failliet van het kabinet aan; de Haagse televisiepresentatoren draaien geborneerd hun interviews af.

Prinsjesdag staat vol nationale symboliek: de koningin in de gouden koets, de militaire erewacht, de kroonprins in uniform, de groet aan het vaandel bij de ingang van de Ridderzaal. Binnen zitten de gezanten van verre landen in hun nationale dracht. De opening van de Staten Generaal (de Eerste en Tweede Kamer) bevestigt de positie van het parlement in het staatsbestel. Het is een van de weinige gelegenheden in Den Haag waarbij vrouwelijke ministers en Kamerleden zich tooien met hoeden en de ministers hun jacket uit de kast mogen halen.

De bewindslieden knikkebollen instemmend als de koningin de alinea van de troonrede voorleest die op hun beleid slaat. De rijtoer en de zwaaiscène van de koninklijke familie op het bordes van Paleis Noordeinde sluiten een dag van nationale eendracht af.

Vrijwel onopgemerkt overhandigt ’s middags de minister van Financiën een geitenleren koffertje aan de voorzitter van de Tweede Kamer. In dat koffertje zitten de Miljoenennota en een usb-stick met de begrotingen.

1Waar gaat het om?

In Nederland bemoeit de overheid zich met alles. De overheidsfinanciën hebben dan ook overal betrekking op. De Miljoenennota bevat de economische en financiële uitgangspunten voor het beleid. De begrotingen beslaan de uitgaven per ministerie: geld voor zorg en onderwijs, voor de militairen in Uruzgan, de rechterlijke macht en ontwikkelingssamenwerking. Verder draait het kabinet aan de knoppen van de belastingen, toeslagen en sociale premies om de koopkracht bij te stellen.

2Is het allemaal ouwe koek?

Ja en nee. Belangrijke punten zijn lang van tevoren bekend gemaakt, dus veel verrassingen zijn er niet. We weten al dat de BTW-verhoging niet doorgaat en dat er extra geld voor de kinderopvang komt. Veel uitgaven – salarissen bijvoorbeeld – liggen vast. Maar er zitten altijd onverwachte dingen in de begroting. Vorig jaar was dat bijvoorbeeld de verhoging van de accijns op diesel.

3Begroting voor beginners

De begrotingsregels van Wouter Bos zijn gebaseerd op die van Gerrit Zalm. Zalm voerde als minister van Financiën in 1994 een nieuw kader in voor het begrotingsbeleid, dat op hoofdlijnen nog steeds geldt. Wel heeft Bos de regels voor uitgaven iets opgerekt tot ‘Zalm-light’.

De collectieve sector is opgesplitst in drie categorieën: de schatkist (‘rijksbegroting’), de sociale zekerheid en de zorg. Deze drie sectoren blijven financieel van elkaar gescheiden.

De rijksbegroting maakt een onderscheid tussen uitgaven en inkomsten. Deze worden voor de duur van een kabinetsperiode vastgesteld op grond van een raming van de economische groei. Dit kabinet hanteert een ‘realistisch’ scenario van een gemiddelde groei van 2 procent over vier jaar.

4Uitgaven...

Het ‘uitgavenkader’ geeft aan wat een minister mag uitgeven, uitgaande van de gemiddelde groei van de economie. Overschrijdingen moet het ministerie binnen de eigen begroting oplossen. Tenzij het kabinet besluit extra geld beschikbaar te stellen, zoals gebeurt voor de kosten van de kinderopvang die veel hoger uitvallen dan geraamd. Meevallers mogen aan andere uitgaven worden besteed en hoeven niet te worden teruggestort in de schatkist.

5... en inkomsten

De inkomsten van de overheid (sociale premies voor sociale zekerheid en belastingen voor de rijksbegroting) staan los van de uitgaven. Als de inkomsten hoger uitvallen (‘meevallers’ omdat de groei hoger is, of omdat de aardgasopbrengsten hoger zijn) dan gaat het geld naar versnelde aflossing van de staatsschuld. Vallen de inkomsten tegen (lagere belastinginkomens), dan hoeft er niet extra te worden bezuinigd, maar komt dat ten laste van de staatsschuld. Die fungeert als een soort harmonica.

6De hand van ‘Brussel’

De Europese Unie bemoeit zich met veel, maar niet met de invulling van de overheidsfinanciën. De sociale zekerheid en de zorg zijn nationale aangelegenheden. Voor de inkomsten gelden afspraken over een bandbreedte voor de BTW en accijnzen, want die hebben een grensoverschrijdend effect. De hoogte van de belastingen op inkomen en winst zijn nationaal domein. Ook de uitgaven mag iedere lidstaat volledig naar eigen goeddunken bepalen.

De EU hanteert wel regels voor maximaal toegestane overheidstekorten. Het zogenoemde EMU-tekort als percentage van het bruto binnenlandse product mag niet groter zijn dan 3 procent. De staatsschuld mag maximaal 60 procent van het bbp bedragen. Niet alle landen houden zich daar aan en dat geeft ruzie met de Europese Commissie.

Nederland heeft in 2008 een overschot van 0,9 procent en een staatsschuld van 43 procent van het bbp. Hiermee voldoet Nederland ruimschoots aan de EMU-normen.

7En je portemonnee?

Met de hoogte van de belastingen en de sociale premies bepaalt het kabinet de koopkracht van Nederlanders in loondienst of met een uitkering. Het kabinet gaat bijvoorbeeld de WW-premie voor werknemers afschaffen, waardoor de koopkracht gemiddeld met 0,4 procent omhoog gaat.

Door middel van verschuivingen in de tarieven en de belastingschijven kan het kabinet koopkrachtplaatjes in detail beïnvloeden. Is dat allemaal onvoldoende om op een positief koopkrachtbeeld voor specifieke groepen uit te komen, dan zijn er toeslagen en speciale kortingen. Zo zijn er ouderenkortingen en kinderkortingen en komt er een extra belastingkorting voor werkenden van 62 jaar en ouder.

8Wat kom je dinsdag nog meer te weten?

Het kabinet laat de koningin vertellen wat de goede voornemens voor het parlementaire jaar zijn. Je kunt dus horen welke wetgeving er te verwachten valt. De minister van Financiën, de premier en de vicepremier geven de prioriteiten van het kabinet aan. De reacties van de fractieleiders bepalen de toon van het politieke debat. Let op de onderwerpen waarover ze het hebben – en die ze zorgvuldig vermijden.

9Achter de schermen

De opstelling van de begroting is een permanent proces. Het Centraal Planbureau (CPB) levert de economische uitgangspunten aan. Voor de zomervakantie maakt het kabinet op voorstel van de minister van Financiën afspraken over de uitgaven; terug van vakantie volgen in augustus de besprekingen over de inkomsten en daarmee over de koopkracht.

Vorig jaar – het kabinet Balkenende-Bos was nog maar net aangetreden – verliepen de onderhandelingen zo moeizaam dat bijna sprake was van een kabinetscrisis; dit jaar is het opvallend soepel gegaan en presenteerden Balkenende en Bos al eind augustus samen het resultaat.

10Begroting voor gevorderden

Moeilijk zichtbaar is hoe de minister van Financiën de sommen sluitend heeft gekregen. De mogelijkheden om te schuiven zijn legio. Daarvoor bestaan verhullende technische termen: ruilvoetvoordeel (de invloed van de inflatie op de uitgaven), onderuitputting (uitgaven blijven onder het toegestane plafond), afroming vermogens gemeente/provinciefonds, temporele schuiven (uitgaven naar voren of juist naar achteren halen), FES-bruggetje (tijdelijk gebruik van geld uit het aardgasfonds), technische mutaties en de post diversen. Het komt neer op wegmoffelen van extra inkomsten in goede tijden zodat de Tweede Kamer de meevallers niet gaat uitgeven, of verbergen van tegenvallers in slechte tijden om het begrotingssaldo op te poetsen.

Lastig is het onderscheid tussen het EMU-saldo en het ‘robuuste saldo’. Bij dat laatste wordt rekening gehouden met incidentele meevallers, zoals de aardgasbaten. Dit is van belang om de toekomstige vergrijzing te kunnen opvangen. Het robuuste saldo ziet er volgend jaar minder goed uit dan het EMU-saldo. Dat wordt prijsschieten voor de oppositie.