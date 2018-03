Pool hield dochter zes jaar in huis gevangen

Warschau. Een 45-jarig man uit Siedlice, in het oosten van Polen, wordt ervan beschuldigd zijn dochter zes jaar vast te hebben gehouden. Hij zou in 2005 en 2007 twee zoons bij haar hebben verwerkt. De man is op last van een Poolse rechtbank aangehouden, zo heeft de Poolse politie gisteren bekendgemaakt en wordt vastgehouden voor verder onderzoek. De dochter is nu 21 jaar. Volgens de politie is de man vrijdag aangehouden, nadat zijn echtgenote en zijn dochter naar buiten zijn getreden met de aantijgingen. Volgens de jonge vrouw zou haar vader haar jarenlang stelselmatig hebben verkracht en hebben opgesloten in een kamer zonder deurknoppen.