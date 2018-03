Politie Israël adviseert Olmert aan te klagen

Jeruzalem. De Israëlische politie heeft geadviseerd premier Ehud Olmert aan te klagen wegens corruptie. De politie liet weten over bewijs te beschikken dat Olmert illegaal geld heeft aangenomen van een Amerikaanse zakenman en als burgemeester van Jeruzalem en als minister van Handel en Industrie reiskosten dubbel heeft gedeclareerd. Olmert zegt dat hij niets illegaals heeft gedaan. Het is aan de procureur-generaal om Olmert al dan niet in staat van beschuldiging te stellen. Het advies van de politie heeft geen directe politieke gevolgen omdat Olmert al heeft aangekondigd af te treden in verband met het corruptieonderzoek. Volgende week kiest zijn Kadimapartij een nieuwe leider. Er lopen nog vier onderzoeken naar corruptie tegen Olmert. Het ziet ernaar uit dat minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni tot nieuwe leider van Kadima wordt gekozen.