Ploeg Astana ontkent rentree Armstrong

Wielerploeg Astana heeft vanmorgen ontkend dat Lance Armstrong volgend seizoen zijn rentree maakt als wielrenner. Het wielerblad Velonews meldde gisteren dat de zevenvoudig winnaar van de Tour de France, die deze maand 37 jaar wordt, vijf races voor Astana zou gaan rijden, waaronder de Tour de France. Armstrong zou daar geen salaris voor hebben gevraagd aan Astana, de ploeg van zijn oud-ploegleider Johan Bruyneel.

Woordvoerder Philippe Maertens van Astana ontkende het bericht. „Er is geen sprake van samenwerking tussen Armstrong en Astana, hij maakt ook geen deel uit van onze ploeg”, zei hij.

Armstrong beëindigde na zijn Tourzege in 2005 zijn loopbaan, maar bewees afgelopen augustus dat hij nog steeds in goede vorm verkeert. In de Leadville Trail 100, een 161 kilometer lange mountainbikewedstrijd in de Rocky Mountains, werd hij tweede achter titelverdediger Dave Wiens.

Voor die wedstrijd conformeerde Armstrong zich weer aan de antidopingvoorschriften, zoals het afstaan van bloed- en urinemonsters. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor zijn rentree, want voor het wegwielrennen moet hij vanaf een half jaar voor aanvang van het nieuwe seizoen voldoen aan de antidopingregels.

Mark Higgins, de manager van Armstrong wilde gisteren niet reageren op vragen over de mogelijke terugkeer van de wielervedette. Volgens VeloNews komt het blad Vanity Fair later deze maand met een exclusief verhaal met en over Armstrong. (ANP)