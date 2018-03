Plasterk wil geen boerka zien op school

Er moet een verbod voor gezichtsbedekkende kleding komen op scholen. Dat schrijft minister Ronald Plasterk (Onderwijs, PvdA) in een brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgend jaar komt hij met een wetsvoorstel.

Het verbod moet gelden voor onderwijspersoneel en leerplichtige leerlingen, maar ook voor ouders en bijvoorbeeld leveranciers die het schoolterrein betreden. De Kamer wilde zo’n verbod.

Volgens de minister zijn „non-verbale expressie en articulatie” belangrijk in het leerproces. Als het gezicht niet te zien is, wordt de communicatie bemoeilijkt.

Uit eerder overleg tussen Plasterk en het primair en voortgezet onderwijs bleek dat scholen een wettelijk verbod niet nodig vinden. Plasterk kiest er toch voor. „Wij willen één duidelijke regel voor alle scholen, zodat hierover geen enkel misverstand kan ontstaan”, aldus zijn woordvoerder.

Onderwijsbond CNV Onderwijs steunt het voorstel, maar vindt het „vreemd” dat de minister alleen wettelijke maatregelen treft voor leerplichtige leerlingen. Universiteiten en hogescholen mogen zelf beslissen of zij gezichtsbedekking toelaten omdat het daar gaat om volwassen studenten. Waarnemend voorzitter Michel Rog: „Ook in het hoger onderwijs speelt communicatie een rol, met name op de lerarenopleidingen.”

Schooldirecteur Jan Smoldenaars van de Rotterdamse scholengemeenschap VIA Melanchton vindt het verbod „volkomen terecht”. Maar volgens de directeur wordt de school „weinig” met de boerka geconfronteerd. „Meestal speelt dat juist op iets latere leeftijd, na hun zeventiende.”

Ook rector Bart Engbers van het Utrechtse Vader Rijncollege, met bijna alleen allochtone leerlingen, zegt dat het „niet aan de orde is” op zijn school. Niettemin onderschrijft Engbers „de filosofie” dat „op school iedereen duidelijk herkenbaar moet zijn”. Eerder heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) een onderzoek aangekondigd naar de behoefte van een ‘boerkaverbod’ in ziekenhuizen. Het kabinet gaat gezichtsbedekkende kleding ook weren bij ambtenaren.

Een boerka is een Afghaans gewaad dat van top tot teen bedekt en een gaaswerk voor de ogen heeft. Een betere term voor de Nederlandse variant van gezichtsbedekking is niqaab, een kleine sluier die voor het gezicht wordt gedragen. In Nederland bedekken ongeveer enkele honderden vrouwen het gezicht.