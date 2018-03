Plasterk wil geen boerka op school

Er moet een verbod voor gezichtsbedekkende kleding komen op scholen. Dat zegt minister Ronald Plasterk (Onderwijs, PvdA) in een brief die hij gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgend jaar zal daarover een wetsvoorstel komen. Het verbod zou moeten gelden voor het onderwijspersoneel en leerlingen, maar ook voor ouders en leveranciers die het schoolterrein betreden.

Volgens de minister zijn „non-verbale expressie en articulatie” belangrijke onderdelen in het leerproces. Als het gezicht niet te zien is, wordt de communicatie bemoeilijkt, aldus Plasterk. „Als ik mijn kinderen naar school stuur, wil ik gewoon niet dat ze in aanraking komen met gemaskerde personen”, zei hij eerder dit jaar. Universiteiten en hogescholen mogen zelf beslissen of zij gezichtsbedekking toelaten.

Uit overleg tussen Plasterk en koepelorganisaties voor het primair en voortgezet onderwijs bleek dat de scholen een wettelijke verplichting niet nodig vinden. Scholen kunnen eventueel zelf een verbod invoeren, menen de koepelorganisaties. Plasterk kiest toch voor een wettelijk verbod. „Wij willen één duidelijke regel voor alle scholen, zodat er geen enkel misverstand kan ontstaan over gezichtsbedekking”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Eerder heeft minister Ab Klink (Volksgezondheid, CDA) een onderzoek aangekondigd naar de behoefte van een ‘boerkaverbod’ in ziekenhuizen. Het kabinet gaat gezichtsbedekkende kleding ook weren voor rijksambtenaren.