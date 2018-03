Paradiso: zaal aan ?t IJ

Poppodium Paradiso krijgt een tweede vestiging, in Amsterdam-Noord. In de Tolhuistuin aan het IJ zal in een paviljoen, dat eerst dienst deed als kantine van het bedrijf Shell, in 2010 een zaal met een capaciteit van vier à vijfhonderd man openen. In die buurt zal ook het nieuwe Filmmuseum verrijzen.

Volgens directeur Pierre Ballings is Paradiso gevraagd voor de muziekprogrammering omdat er „nog wel wat bij kan, in dat deel van de stad”. Er moet nog voor 2,5 miljoen euro worden verbouwd, en ook de vergunningen moeten nog geregeld worden, maar volgens Ballings zijn de plannen zo goed als rond. „We denken bij de programmering vooral aan een combinatie van Nederlandse bands en niet-westerse muziek, of een mix van culturen. Het mag een beetje chaotisch worden. Liever chaotisch, dan voorspelbaar.”

Paradiso zal ook in Amsterdam Zuid-Oost een vestiging krijgen. In het gebied van de Arena en de Heineken Music Hall moet over vier jaar een complex komen voor expositieruimten, concertzalen, een casino en winkels. Daar zal Paradiso de programmering verzorgen voor een zaal voor ongeveer 2500 mensen. Net als voor de vestiging in Amsterdam-Noord, is ook voor deze zaal nog geen naam bedacht.