Papa heeft ons verzonnen!

‘Er was eens een vader…’ Zo, als een sprookje, begint het boek Die Box. Om Günter Grass gaat het hier, de 81-jarige patriarch en schrijver. ‘Vier, vijf, zes, acht’ kinderen roept hij in zijn boek bijeen: Pat, Jorsch, Lara, Taddel, Jasper, Paulchen, Lena en het lang verzwegen nakomertje Nana. Ze krijgen nieuwe namen. En ze komen bij elkaar, steeds weer, in negen hoofdstukken, om over hun vader te praten.

Het is een slimme truc van Grass om anderen aan het woord te laten over zijn boeken, zijn vrouwen en zijn roem. Dat lijkt bescheidener. Maar schijn bedriegt.

Want de kinderen vertellen alleen maar wat de vader wil horen. Sterker nog: de vader komt er openlijk voor uit dat hij hun schepper is, ook literair: ‘Hij verzínt ons gewoon!’ roept dochter Lara uit. Haar gebabbel en dat van haar broers en zussen moet een frisse indruk maken. Dus bedenkt Grass voor zijn kroost, toch allang niet meer jong, een vreselijk jongeren-Duits. Het leidt tot zinnen als: ‘Mir gings mal so mal so. Ist heut nicht viel anders. Aber was solls.’ Overal plakt de auteur het bij de Teutoonse jeugd populaire aanhangsel -mäßig aan vast: distanzmäßig, vergangenheitsmäßig, komplexmäßig – en meestal zit hij er met zijn hippe jargon net naast.

Door elkaar heen pratend, elkaar in de rede vallend, de draad verliezend, de draad weer oppakkend halen de kinderen in Grass’ rollenproza herinneringen aan hun Väterchen op. Herinneringen uit de jaren zestig en zeventig, vooral. Maar Die Box is geen familiedocumentaire, al kun je de herkomst van de kinderen met enig gepuzzel wel achterhalen (Grass verwekte er zes zelf, bij vier verschillende vrouwen, terwijl er twee werden meegebracht door zijn tweede echtgenote Ute).

Die Box is ook geen autobiografie, al laat het zich lezen als het vervolg op De rokken van de ui, waarin Grass aan zijn jonge jaren terugdacht. Die Box is eerder een poëtisch manifest, een ode aan de fantasie, een sprookje.

Te midden van alledaagsheden als huwelijksdrama’s, literaire prijzen en puberstreken tovert de schrijver een magisch ding te voorschijn: de box uit de titel. Het is een eenvoudige camera, een Agfa van vóór de oorlog, die niet alleen verleden en toekomst registreert maar ook verlangens en angsten. Of, in de woorden van haar bezitter Mariechen: ‘Mijn box maakt beelden, die niet bestaan. En dingen ziet die er eerst niet waren. Of toont dingen, die jullie niet eens in je droom zouden kunnen bedenken. Is alziend, mijn box.’’

De gehavende vierkante doos toont allang gezonken schepen, of het vlakke Noord-Duitse land na de zondvloed, of de kinderen Grass in het Stenen Tijdperk, of de marmotjes die Lara zich wenst: wonderbaarlijke dingen gebeuren daar bij Marie in de donkere kamer. Maria Rama (1911-1997) was inderdaad een bijzondere fotografe. Decennia lang begeleidde ze de familie Grass met haar camera’s en veel van haar foto’s verschenen in biografieën over de meester. Maar wat de box kan, kan natuurlijk alleen in verhalen. De gaven van de box staan voor de gaven van haar auteur, voor de vertelkunst van Günter Grass. De box staat voor het ideaal van de schrijver als ziener. Door intuïtie, inspiratie en een bewogen verleden weet de ziener meer dan een gewone sterveling.

Net als Grass heeft de box de oorlog overleefd. En dat is hier geen dubieus toeval, maar een grote verdienste. Verdwenen is de schaamte uit het uienboek. Dat baarde opzien doordat de Nobelprijswinnaar erin beschreef hoe hij zich aan het eind van de oorlog vrijwillig bij de SS had aangesloten. Dat de man die in het openbare debat altijd zo fel het foute Duitsland had bekritiseerd niet eerder het lef had gehad om zichzelf te bekritiseren, dat nam men hem zeer kwalijk. Günter Grass was woedend, hij had schouderklopjes voor zijn late eerlijkheid verwacht. ‘Mijn volgende boek ga ik zo schrijven dat ze me niet kunnen pakken’, moet hij toen hebben gedacht.

Ze: dat zijn niet alleen de gehate Zeitungsfritzen maar ook de kinderen. Die lopen over van begrip voor hun vadertje. Zijn rokkenjagerij, zijn egomanie, de onverschilligheid voor de noden van zijn kroost: het valt allemaal weg tegen Vati’s genialiteit. ‘Weiss wirklich nicht, wissen wir alle nicht, wie er das jedesmal hingekriegt hat, ein Bestseller nach dem anderen’, verbaast zich het nageslacht.

Toch is het niet mijn bedoeling om dit zelfgenoegzame boek in z’n geheel te kraken. Er zit veel in waar Grass-fans van zullen genieten. Het plezier in het fabuleren, de zinnelijke schildering van dier- en dingmotieven, het koken en het gedwaal door de tijd: dat alles geeft Die Box kleur. ‘Het zijn alleen maar sprookjes, sprookjes…’ verwijten de kinderen de auteur aan het slot. ‘Klopt’, fluistert hij terug, ‘maar het zijn wel jullie sprookjes die ik jullie vertellen liet.’

Günter Grass: Die Box

Steidl, 215 blz. € 18,–