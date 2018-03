Palestijnen denken weer aan één staat met Israëliërs

„Laten we het scherp stellen”, zegt Ali Abunimah, een vooraanstaande Palestijnse schrijver die in de Verenigde Staten woont. „Het wordt niks meer met het vredesproces.” Voor het einde van dit jaar moeten er afspraken over vrede zijn gemaakt tussen Israël en de Palestijnen, zei de Israëlische premier Ehud Olmert vorige week opnieuw. Maar wie gelooft daar nog in, behalve Olmert zelf? Naarmate de dagen verstrijken en 2009 dichterbij komt, vervliegt de hoop onder Palestijnen dat de wekelijkse gesprekken tussen Olmert en de Palestijnse president Mahmoud Abbas nog iets gaan opleveren.

„We praten al zeventig jaar over de vorming van een joodse en een Palestijnse staat op het gebied van toenmalig Brits Palestina”, zegt Abunimah. „Nooit zijn we ook maar in de buurt geweest van een oplossing. Alleen degenen die belang hebben bij het levend houden van die droom, zoals Olmert en Abbas, zeggen er nog in te geloven.”

Onder Palestijnse intellectuelen is de laatste maanden een oude discussie opgelaaid. Als het niet met twee staten lukt, dan moet er gepraat worden over de vorming van één staat, voor joden en Palestijnen. Willen ze niet zonder ons, dan moeten ze maar mét ons. Ali Abunimah reist stad en land af om te pleiten voor het idee van de ‘éénstaatoplossing’. Volgens hem kan het een doorbraak betekenen in het vastgelopen vredesproces. „Ik zie de vorming voor me van één staat op het gebied van Israël en de Palestijnse gebieden, waarin iedere inwoner, ongeacht afkomst of religie, gelijke rechten heeft. Israël verliest daardoor het monopolie op macht, economie en geweld. Maar er staat tegenover dat er zicht is op een moreel aanvaardbare oplossing voor het slepende conflict.”

Ali Abunimah voert al jaren een lobby voor de vorming van één multi-etnische staat. Maar nieuw is dat ook onder Palestijnen die voor een met Israël overeengekomen Palestijnse staat waren, beginnen te neigen naar zijn idee. The New York Times citeerde vorige week oud-premier Ahmed Qurei van Abbas’ Fatah-partij, die in zijn eigen land bekendstaat als een onderhandelaar met veel zitvlees. Als Israël niet wilde toegeven op de belangrijkste Palestijnse voorwaarden, zei Qurei, dan kunnen de Palestijnen zich voortaan beter inzetten voor volledige integratie in Israël.

Volgens Qurei zit er geen enkel schot in de vredesgesprekken. President Abbas wil, onder meer, dat een toekomstige Palestijnse staat Oost-Jeruzalem als hoofdstad heeft. Bovendien eist hij het recht op terugkeer van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen en ontmanteling van de nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. Op geen van deze onderwerpen wordt vooruitgang gemeld. Integendeel: er komen alleen maar kolonisten bij op bezet gebied en Oost-Jeruzalem wordt steeds verder omsingeld door nederzettingen.

Vorige maand schreef de Palestine Strategy Study Group van 27 Palestijnse politici, zakenlieden en wetenschappers een rapport over de toekomst van het vredesproces. Naarmate de onderhandelingen met Israël langer voortmodderen, wordt de oplossing van één staat steeds aantrekkelijker, aldus de groep. „Dagelijks wint deze optie onder Palestijnen aan steun.” Met name onder de ruim één miljoen Israëlische Arabieren, die immers toch al een Israëlisch paspoort hebben, is het idee populair.

Een multi-etnische staat zou op verschillende manieren kunnen worden ingericht, aldus het rapport. Er kan een districtenstelsel komen, waarin regio’s een grote mate van onafhankelijkheid behouden. Of het kan een soort België van het Midden-Oosten worden, waarin twee bevolkingsgroepen de macht delen.

Israël ziet niets in een ‘éénstaatoplossing’. Het zou immers het einde betekenen van de zionistische droom van de joodse staat. De Palestijnse inwoners zouden bij een fusie meteen de meerderheid vormen. De Israëlische regering beschouwt pleidooien hiervoor dan ook meestal als Palestijnse dreigementen om druk te zetten op de vredesonderhandelingen. Columnist Gershon Baskin, directeur van de Israëlisch-Palestijnse denktank IPCRI, noemde onlangs de éénstaatoplossing „een leugen” die nooit vrede zal brengen. „Het ontzegt Israëliërs én Palestijnen het fundamentele recht op zelfbeschikking en een eigen natie.”

Abunimah noemt de Israëlische bezwaren „te apocalyptisch”. „Ze zijn bezorgd, omdat niemand hun de garantie geeft dat Palestijnen hen beter zullen behandelen dan dat zij de Palestijnen hebben behandeld. Maar zo ondenkbaar is het niet. In Zuid-Afrika leven etnische groepen samen in één land, in Noord-Ierland moeten protestanten en katholieken een land delen, Bosnïë is etnisch verdeeld. Waarom is dit land anders?”

Maar terwijl Palestijnse intellectuelen enthousiast worden, vinden de meeste gewone Palestijnen de vorming van een gezamenlijke staat nauwelijks interessant, zegt opiniepeiler en politiek wetenschapper Khalil Shikaki. Zijn instituut PCPSR in Ramallah peilde vorige week de mening van 1.270 Palestijnen over het vredesproces. „Een overgrote meerderheid wil vrede met Israël”, zegt Shikaki. „De steun voor een tweestatenoplossing neemt af en nog maar een kwart van de ondervraagden denkt dat het gesprek tussen Olmert en Abbas nog zin heeft.” Maar dat betekent niet dat het idee van één staat aan steun wint. Volgens Shikaki ziet maar 27 procent van de ondervraagden er een beter alternatief in.

Veel mensen weten, zegt Shikaki, dat het opzetten van een heel nieuw proces verspilde moeite is. „Israël is er niet toe bereid. En het is ook niet in het belang van de partijen Fatah (de partij van president Abbas) en Hamas (dat het in de Gazastrook voor het zeggen heeft). Als de belangrijkste partijen voor vrede er niets in zien, blijft het een luchtspiegeling. Mensen hebben er weinig zin in om weer teleurgesteld te worden.”

Shikaki houdt goede hoop op een doorbraak in het vredesproces. „Ik zie weinig vooruitgang. Maar ik zie ook twee partijen die met elkaar in gesprek zijn en dus bereid zijn compromissen te sluiten. De hoop is nog niet verloren.”