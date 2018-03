Pakistan: 23 doden bij raketaanval Amerika

MIRANSHAH. Ten minste 23 mensen, merendeels familieleden van een Talibaancommandant, maar ook extremisten, zijn omgekomen bij een Amerikaanse raketaanval in Pakistan. Dat meldden getuigen en een inlichtingenfunctionaris gisteren. De raketten zijn afgeschoten door een onbemand vliegtuigje en kwamen neer op een huis en een madrassa vlakbij Miranshah, de belangrijkste stad van het Pakistaanse stammengebied Noord-Waziristan. De school is opgericht door de commandant van de Talibaan, Jalaluddin Haqqani. Volgens een inlichtingenfunctionaris waren de extremisten Pakistaanse en Afghaanse Talibaan; lokale inwoners zeiden dat vijf van hen Al-Qaedastrijders waren. Vermoed wordt dat de Al-Qaedatop zich schuilhoudt in het Pakistaanse grensgebied met Afghanistan.