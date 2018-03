Oxfam: klimaatbeleid schendt mensenrechten

Rijke landen schenden de rechten van de mens doordat ze klimaatverandering onvoldoende bestrijden. In het vandaag gepubliceerd rapport Climate Wrongs and Human Rights schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam dat de rijke landen zich in hun klimaatbeleid te veel laten leiden door economische belangen.

Door de klimaatverandering, die in de eerste plaats de schuld is van rijke landen, zal de zeespiegel stijgen waardoor kleine eilandstaatjes verdwijnen, zal Afrika verdrogen waardoor oogsten zullen mislukken en zullen gletsjers smelten waardoor vooral in Azië een groot tekort aan water ontstaat. Rijke landen handelen volgens Oxfam in strijd met het internationaal recht omdat mensen hun middelen van bestaan wordt ontnomen door de ongebreidelde uitstoot van broeikasgassen.

„Klimaatverandering werd eerst als een wetenschappelijk probleem beschouwd, en daarna als een economisch probleem”, aldus Kate Raworth, de auteur van het rapport. „Nu begint het een kwestie van internationale rechtvaardigheid te worden.”

Oxfam heeft ook kritiek op het gebrek aan financiële steun voor ontwikkelingslanden die de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Daarvoor zou direct twee miljard dollar nodig zijn, maar rijke landen hebben tot nu toe niet meer dan 92 miljoen dollar beschikbaar gesteld. Ook zijn ze onvoldoende bereid technologische kennis te delen.

Als het om klimaatverandering gaat is het volgens Raworth „bijna onmogelijk voor arme mensen om de dader te identificeren of de schade te bewijzen”. Het rapport bepleit daarom een nieuwe benadering bij internationale gerechtshoven, die de gedeelde verantwoordelijkheid voor de schade door klimaatverandering moeten erkennen.

