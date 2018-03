Tentoonstelling De ontdekking van Nederland. Tot en met 28 september in CODA, Vosselmanstraat 299, Apeldoorn. www.coda-apeldoorn.nl

Schilderachtig is wat wij mooi vinden omdat het door schilders zo mooi is vastgelegd. Of we het beseffen of niet, onze kijk op het Hollandse landschap is mede bepaald door hoe landschapschilders het door de eeuwen heen hebben weergegeven – van Ruisdael en Van Goyen via de Haagse School tot de paar goede landschapschilders die nu in ons land werkzaam zijn. Op een tentoonstelling in CODA in Apeldoorn is de schilderkunstige ontginning van Nederland tussen 1613 en de Tweede Wereldoorlog te zien.

Een grote tentoonstelling is het niet, er hangen veertig schilderijen, maar de keuze is zo goed dat je uren kunt blijven kijken. Alle gekozen schilders zijn met een of twee van hun beste landschappen vertegenwoordigd. Er zijn topstukken uit Nederlandse musea bij, die de museumbezoeker wel kent maar niet eerder bij elkaar zag, en er zijn bruiklenen uit België, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Uit de National Gallery in Londen komt een prachtige Meindert Hobbema, een Overijssels landschap waarin een zilveren licht door de coulissen twinkelt. Het Metropolitan in New York leende een lekker in natte verf getekend vergezicht van Jan van Goyen uit. Jan Weissenbruchs kristalheldere Lek bij Elshout uit het Teylers Museum is terecht uitverkoren, net als het strandgezicht van zijn neef Jan Hendrik Weissenbruch uit het Haags Gemeentemuseum. Hoog en breed en diep is dat schilderij. Met de schilder word je overweldigd door de enorme ruimte, de oplichtende wolk in het midden en de wolkenschaduw op zee en strand. Nederland is plat en nat en in Apeldoorn blijkt maar weer dat het schilders heeft voortgebracht die daar wel raad mee wisten.

Anton Mauve, ook Haagse School, had patent op wat Gerard Reve het weer van alle mensen noemde. Zijn luchten zijn altijd bewolkt. Er is wel licht, maar geen zon. En als het bij Mauve begint te regenen, dan is alles meteen drijfnat. Zijn Hollandse weg (1880) uit Toledo is volgens Henk van Os, samensteller van de tentoonstelling, zelfs „het natste schilderij uit de Nederlandse kunstgeschiedenis”. De landweg is bijna net zo’n spiegel als de sloten die erlangs lopen, de kale bomen in de berm zijn zo doorweekt dat ze zwart zien. Een somber maar vertrouwd beeld. Holland op zijn Hollandst.

Van Os koos niet alleen vertrouwde landschappen van beroemde schilders. Verrassend is een groot schilderij van een Friese veenderij door Jacob Sibrandi Mancadan. De turfstekers op de voorgrond zijn mistekend, maar het land daarachter is van licht doordrenkt en de roze lucht lijkt wel van Monet. Toch is het een schilderij uit 1650. Twee decennia later schilderde Hendrick ten Oever een Friedrich-achtig profiel van Zwolle onder een zomeravondlucht. Opmerkelijk is de groep naakte baders bij de beek op de voorgrond, dames en heren gemengd en tussen de koeien. Van het plezier dat uit hun houdingen spreekt krijg je zin om ergens in de polder te gaan zwemmen.

De ontdekking van Nederland is een verrukkelijke best of van de Nederlandse landschapschilderkunst: een selectie om in boekvorm mee naar huis nemen. Helaas zijn de afbeeldingen in de catalogus van beschamende kwaliteit. Het reproduceren van geschilderde landschappen luistert toch al nauw: een iets afwijkende kleur en meteen is de stemming anders, iets te sterk contrast en alle heiigheid is weg. In het boek zijn veel schilderijen grauw geworden. Er zit maar één ding op: goed naar de originelen kijken, nu die stralend en tintelend in Apeldoorn hangen.