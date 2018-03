Overige films

Swept away (Guy Ritchie, 2002, Eng/It). Vijf Razzies, waaronder die voor slechtste film, kreeg de remake van Lina Wertmüllers Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto. Madonna en Adriano Giannini zijn de schipbreukelingen op een onbewoond eiland. RTL 8, 20.30-22.10u.

Men of Honor (George Tillman, 2000, VS). Plechtige legerfilm over Carl Brashear, de eerste zwarte marineduiker. Met groot doorzettingsvermogen volgt hij een eliteopleiding, gedrild door de drankzuchtige, zelfdestructieve bullebak Robert De Niro. RTL 7, 21.15-23.50u.

Captain Corelli’s Mandolin (John Madden, 2001, Eng/VS/Fra). Italiaanse legerkapitein Nicolas Cage valt anno 1941 op door Italianen bezet eiland voor Griekse doktersdochter Penélope Cruz. Haar verloofde Christian Bale vecht onderwijl in Duitsland. BBC 1, 23.35-1.35u.