Otello's schip leek achter de Grote Zaal afgemeerd

Vlak voor zijn vertrek naar Dallas, waar Jaap van Zweden donderdag met onder andere de Vijfde symfonie van Mahler begint als chef-dirigent van het Dallas Symphony Orchestra, dirigeerde hij als chef van het Muziekcentrum van de Omroep de opening van het 48ste seizoen van de ZaterdagMatinee: Verdi’s opera Otello naar Shakespeare.

Het was als gebruikelijk in de Matinee een concertante uitvoering, maar er waren zeer theatrale momenten. Zo kwam de forse, heldere Amerikaanse tenor Stephen Gould als Otello na het begin met de heftige stormscène op zee de trap af om halverwege zijn triomfantelijke Esultate! te zingen: de vijandelijke moslimvloot is verslagen. Het was alsof Otello’s schip achter de Grote Zaal had afgemeerd en het podium de kade op Cyprus was.

Ook de casting droeg bij aan het theater. De Italiaanse bariton Nicola Alaimo was met zijn wisselend gekleurde stem en zijn uitbundige acteertalent een perfecte vertolker van de intrigant Jago. Hij plant bij Otello het gif van de jaloezie: Otello’s vrouw Desdemona zou het houden met Cassio. In de vertolking van Felipe Rojas was Cassio niet meer dan een opgewonden opdondertje, niets om je druk over te maken.

Desdemona was in de geconcentreerde vertolking van sopraan Krassimira Stoyanova een onschuldige en onwetende vrouw aan wie de de kern van de intrige totaal voorbijgaat. Maar ze voorvoelt het onheil in haar aangrijpend gezongen Wilgenlied en het smekende Ave Maria: bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

Al ontbrak het extra dat in februari Van Zwedens Lohengrin tot een uniek evenement maakte, de uitvoering als geheel was sterk en dramatisch. Van Zweden is een eersteklas operadirigent.