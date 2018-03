Oppositie Angola accepteert verlies

De oppositie in Angola heeft zich neergelegd bij de overwinning van regeringspartij MPLA tijdens de parlementsverkiezingen van eind vorige week. De MPLA van president Dos Santos, die de overwinning al had opgeëist, regeert Angola sinds de onafhankelijkheid in 1975.

„Het leiderschap van Unita accepteert de uitslagen van de verkiezing”, zei Unita-voorman Isaias Samakuva gisteren tijdens een persconferentie in de hoofdstad Luanda. Een dag eerder had Unita nog gedreigd naar de rechter te stappen om een nieuwe stembusgang te eisen vanwege onregelmatigheden tijdens de verkiezingen. Samakuva riep gisteren de MPLA op om de belangen te behartigen van alle Angolezen.

Met ruim 80 procent van de stemmen geteld, krijgt de MPLA ruim 80 procent van de stemmen, aldus de kiescommissie. Unita kan rekenen op ruim 10 procent. Het restant gaat naar de meer dan tien overige oppositiepartijtjes.

Waarnemers van de Europese Unie willen de verkiezingen niet voorzien van het stempel ‘vrij en eerlijk’ maar noemen ze wel een vooruitgang voor de democratie in Angola. „De verkiezingen waren transparant [...] mensen stemden vrijelijk en we hebben geen geweld of intimidatie gezien tijdens de campagne”, aldus Luisa Morgantini, het Italiaanse hoofd van de EU-missie. Op verkiezingsdag, afgelopen vrijdag, werd melding gemaakt van chaos bij stembureaus en van intimidatie van kiezers.

De verkiezingsuitslag kan op instemming rekenen van buitenlandse investeerders, met name oliebedrijven, die tevreden zijn met het economische beleid van de voormalige marxistische rebellenbeweging MPLA. Angola streefde recentelijk Nigeria voorbij als grootste olieproducent in Afrika. De Angolese economie groeide het afgelopen jaar met 21 procent. De gestegen inkomsten komen ten goede aan een kleine minderheid van de Angolezen.

De MPLA en Unita begonnen in 1975 een bloedige burgeroorlog. In 2002 werd de toenmalige Unita-leider gedood waarna Unita toe-trad tot een eenheidsregering. (Reuters)