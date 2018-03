Onzekerheid houdt zichzelf in stand

Rotterdam. Mensen die onzeker zijn over wat hun partner van hen vindt, hebben het gevoel dat ze die onzekerheid duidelijk uitstralen. Als hun partner vervolgens zijn genegenheid laat blijken, denken ze dat dat wel niet oprecht zal zijn, omdat ze menen dat mensen over het algemeen heel voorzichtig zijn tegenover onzekere mensen. Dit houdt hun onzekerheid in stand, schrijven psychologen van Yale University in Journal of Personality and Social Psychology. Onzekere mensen moeten hun onzekerheid niet onderdrukken, maar zichzelf voorhouden dat anderen hen misschien niet als onzeker zien, en echt waarderen.