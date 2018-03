Onderzoek naar mogelijk corrupte topambtenaar EU

BRUSSEL. De Europese Commissie onderzoekt of directeur handelszaken Fritz-Harald Wenig corrupt is. De topambtenaar heeft volgens de Britse krant The Sunday Times interne informatie gelekt naar undercoverjournalisten. Zij deden zich voor als lobbyisten voor een Chinese zakenman. In een Brussels restaurant zou de ambtenaar de journalisten hebben verteld welke Chinese schoenenfabrikanten ontzien worden bij aankomende EU-importheffingen. Ook zou hij zich bereid hebben getoond tegen betaling een ontheffing te regelen voor de zogenaamde Chinese opdrachtgever. Een eventuele baan voor de ambtenaar bij de Chinese zakenman was ook onderwerp van gesprek. Na bekendmaking is de topambtenaar met verlof gegaan. Volgens een woordvoerder wacht de Commissie op fysiek bewijs van de uitlatingen van de ambtenaar tegenover de Britse krant.