Numico beboet voor late publicatie

De producent van baby- en ziekenhuisvoeding Numico heeft van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een boete opgelegd gekregen van 96.000 euro voor het niet tijdig publiceren van koersgevoelige informatie ten tijde van de overname van het bedrijf door het Franse Danone in juli 2007. Al op 8 juli informeerde de AFM de directie van Numico over de boete, maar pas gisteren maakte de toezichthouder het nieuws openbaar. Moederbedrijf Danone kreeg een boete van 24.000 euro.

Op maandagochtend 9 juli 2007 nam de AFM contact op met Numico omdat de koers van het aandeel Numico opvallend sterk steeg: het aandeel opende bijna 3 procent hoger en stond later die ochtend 11 procent in de plus. In het eerste half uur van de handel werden er 2,4 miljoen aandelen verhandeld, „uitzonderlijk veel”, aldus de AFM. In de aanloop naar de overname deden speculaties hierover al de ronde. De geruchten zwelden aan toen Danone zijn koekjesdivisie (onder meer Lu en Tuc) begin juli 2007 verkocht aan het Amerikaanse Kraft Foods.

De extra handel en koersstijging die ochtend was volgens de AFM „niet te verklaren uit normale geruchtvorming en koersontwikkeling”. De toezichthouder dreigde de handel stil te leggen als het bedrijf niet binnen een kwartier met een persbericht zou komen. Toen dat uitbleef, staakte Euronext kort na twaalven op aanwijzing van de AFM de handel in het aandeel Numico. Pas nabeurs kwamen Numico en Danone met een gezamenlijk persbericht over een door Danone voorgenomen bod van 55 euro per aandeel. Danone nam Numico uiteindelijk voor 12,3 miljard euro over.

De AFM concludeert dat in de onderhandelingen met Danone reeds op vrijdagavond 7 juli sprake was van „koersgevoelige informatie”. Toen had Numico al de plicht die openbaar te maken. De AFM onderzoekt verder nog of er handel met voorkennis is geweest. Numico ontkent dat er koersgevoelige informatie gelekt is.

Ook de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft Numico aansprakelijk gesteld voor de schade die beleggers in de ochtend van 9 juli 2007 hebben geleden. Directeur Jan Maarten Slagter van de VEB zegt door Numico te zijn uitgenodigd voor een gesprek. „We proberen het eerst minnelijk te schikken, maar de gang naar de rechter blijft altijd een optie”, aldus Slagter.