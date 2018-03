NOS wil scoren met verkiezingen live

Als locatie heeft de NOS de bovenste verdieping van het statige restaurant The Occidental gehuurd, op Pennsylvania Avenue, vlakbij het Witte Huis. Een plek, volgens presentator van de Amerikaanse verkiezingsnacht, Philip Freriks, ,,waar de Amerikaanse presidenten over je schouders meekijken.” De muren van het restaurant zijn behangen met portretten van Amerikaanse politici.

Over het resultaat van de Amerikaanse presidentsverkiezingen maakt de NOS een negen uur durende rechtstreekse marathonuitzending in de nacht van 4 op 5 november. Het is voor het eerst dat de NOS de verkiezingen zo uitgebreid ter plekke verslaat via televisie, radio en internet.

Tijdens de marathonuitzending op tv ontvangt Freriks samen met Eva Jinek Nederlanders die in de VS wonen en Amerikanen die de uitslagen zullen becommentariëren en ingaan op kwesties als de huizencrisis en de oorlog in Irak. ,,We zitten daar voor de uitstraling en sfeer”, aldus Freriks.

De kosten om alleen de ontknoping van de presidentsverkiezingen gedurende negen uur te verslaan bedragen zo’n 245.000 euro, schat Hans Laroes, hoofdredacteur van NOS Nieuws. Die organisatie zendt rond de 25 medewerkers naar de Amerikaanse hoofdstad.

Waarom kan de nachtelijke uitzending niet vanuit een studio in Hilversum worden gemaakt? Volgens Laroes is de meerwaarde van een uitzending in de VS dat ,,de verkiezingen van binnenuit worden verslagen. Zo hopen we dieper door te dringen tot wat het land beweegt”, zegt hij. „Dat bereik je met filosoferen in de studio met deskundigen als Ruth Oldenziel en Maarten van Rossem toch minder.”

De berichtgeving van RTL Nieuws over de eindstrijd tussen de Democraten en Republikeinen noemt anchor Rick Nieman veel minder ambitieus van opzet dan bij de concurrent. Hij schat dat zijn werkgever grofweg een extra budget heeft van nog geen 100.000 euro voor het verslaan van de gehele Amerikaanse verkiezingen.

Op de avond van 4 november maakt RTL vanuit New York een anderhalf uur durende uitzending van 10.30 tot 12.00 uur (Nederlandse tijd). Tijdens de nachtelijke uren bericht de commerciële omroep niet over de stembusuitslagen.

„Ik vraag me oprecht af waarom je de hele nacht zou moeten uitzenden”, zegt Nieman. „De meeste mensen die werken slapen dan. Barend en Van Dorp hebben ooit een hele nacht tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen uitgezonden. Het hoogtepunt was dat Heleen van Royen op schoot belandde bij Jort Kelder. Het is moeilijk om zo lang de spanning vast te houden.”

De locatie waar de uitzending van RTL wordt gemaakt is geen prestigieus restaurant zoals bij de NOS, maar het kantoor van correspondent Erik Mouthaan in New York. ,,Noodgedwongen moeten we op het geld letten, maar ik denk dat we een hele leuke uitzending gaan maken die draait rond alle hoogte- en dieptepunten van de campagne. Zodat de mensen die hebben gekeken en ’s ochtends de uitslag zien, begrijpen waarom nu juist die kandidaat heeft gewonnen.”

Zelf reist Nieman in de aanloop van de verkiezingen voor RTL Nieuws en RTL Z enkele weken rond in Californië voor een aantal reportages en interviews.

Ook NOS-correspondenten Ron Linker en Eelco Bosch van Rosenthal volgen niet de presidentiële karavanen door het land, maar ze reizen voor radio- en tv-reportages van de oost- naar de westkust om te filmen wat er leeft bij de doorsnee Amerikaan. Dat heeft ook een praktische reden. ,,Voor een Nederlandse journalist is het onmogelijk om een kandidaat te spreken te krijgen. ,,We doen er volstrekt niet toe. Je kunt proberen je NOS-microfoon in beeld te krijgen als een kandidaat langsloopt”, aldus Bosch van Rosenthal.

De NOS zendt verder de vier presidentiële debatten in september en oktober rechtstreeks – en met ondertiteling – uit van 2.50 uur tot 4.40 uur Nederlandse tijd.

De samenwerking tussen de publieke omroepen is veel geringer dan bij voorgaande presidentsverkiezingen. Toen was er bijvoorbeeld de omroepbrede website Amerikakiest.nl en een gezamenlijk verkiezingsprogramma. „Samenwerking is geen doel op zichzelf”, stelt Laroes: ,,In de ogen van de kijker is de NOS een heel heldere afzender.”

Actualiteitenrubriek Nova stuurt nu zelf een ploeg van zo’n acht man naar New York die aan het einde van de race correspondent Willem Lust bij zal staan. Op 3, 4 en 5 november zendt Nova een talkshow uit met Twan Huys vanuit een Amerikaanse studioruimte in New York.

Hoofdredacteur Carel Kuyl ,,had het leuk gevonden om weer samen te werken, maar de NOS heeft besloten om het zelf te doen en zich te profileren als grote nieuwsorganisatie.”

Nova heeft nu extra budget van ongeveer 75.000 euro voor de drie talkshows. ,,Wij hebben aanmerkelijk minder te besteden dan de NOS en moeten kiezen. Door naar New York te gaan konden we niet drie weken naar Georgië”, constateert Kuyl. ,,Maar de meerwaarde is dat we in de VS wonende Nederlanders te gast zullen hebben met veel kennis van zaken.”