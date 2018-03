Nog geen fiat voor koop Martinair

Air France-KLM krijgt van de Europese Commissie voorlopig geen toestemming om luchtvaartmaatschappij Martinair in te lijven. Dit is gisteren in Brussel bekendgemaakt. Air France-KLM heeft een belang van 50 procent in Martinair en wilde de andere aandeelhouder, de Deense rederij Maersk uitkopen. De Denen gingen eerder al akkoord, maar de Europese Commissie zei gisteren zich zorgen te maken over de beperking van de concurrentie en gaat nader onderzoek instellen. Uiterlijk op 21 januari volgt de uitspraak.

Brussel is met name bang dat op de routes naar de Nederlandse Antillen, die nu door zowel KLM als Martinair worden verzorgd, de ticketprijs omhoog zal gaan door de samenvoeging van de twee bedrijven. KLM presenteerde vorige maand een voorstel aan de Commissie waaruit zou moeten blijken dat de consument geen nadeel zal ondervinden van de overname. Maar de Commissie zei gisteren dat het voorstel van KLM „niet duidelijk genoeg is om de twijfel weg te nemen”.

KLM wilde in de jaren negentig Martinair al overnemen, maar de EU hield dit toen ook tegen. In 1999 staakte KLM haar poging.

Neelie Kroes, de eurocommissaris voor mededinging, hield vorig jaar eveneens de overname van het Ierse Aer Lingus door prijsvechter Ryanair, ook een Iers bedrijf, tegen uit vrees dat er een monopolie zou ontstaan op routes naar Ierland.

Topman Peter Hartman van KLM zei onlangs in een vraaggesprek met deze krant dat de overname van Martinair dringend geboden is omdat het bedrijf verlies lijdt en zelfstandig niet kan overleven.

Vorig jaar liep het nettoverlies van Martinair op tot 68,9 miljoen euro – van 7 miljoen euro verlies in 2006. In een reactie hierop is Martinair begonnen met een reorganisatie. Alle Europese passagiersvluchten zijn inmiddels geschrapt en het accent is komen te liggen op het vrachtvervoer en passagiersvervoer naar bestemmingen in Noord- en Midden-Amerika.