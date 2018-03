Nieuw onderzoek naar Afghaanse burgerdoden

Er komt nieuw Amerikaans onderzoek naar Afghaanse burgerslachtoffers van een bombardement op 22 augustus bij het dorp Azizibad. Daartoe heeft de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan generaal David McKiernan gisteren opdracht gegeven, na de verschijning van een verslag van The New York Times over het incident.

Amerikaanse militairen zeiden aanvankelijk dat er op 22 augustus bij hun operatie in het westelijke dorp Azizibad geen burgerdoden zijn gevallen. Vorige week, nadat de Afghaanse regering en de Verenigde Naties met stelligheid over zeker negentig burgerslachtoffers hadden gesproken, stelden de VS hun burgerdodental bij naar vijf tot zeven.

The New York Times reisde naar het dorp en zag er de videofilmpjes en foto’s die inwoners van Azizabad met mobiele telefoons hadden gemaakt. Op een filmpje liggen dertig tot veertig lijken van vrouwen en kinderen in de moskee. Het districtshoofd – dat altijd op goede voet stond met de buitenlandse militairen in de regio – telde op 22 augustus 76 lijken en verklaarde dat de dorpelingen de dagen erna nog meer doden uit het puin haalden.

De Amerikanen hadden na het bombardement luchtfoto’s van het dorp en de begraafplaatsen in het dorp bekeken en daarop geen lijken of verse graven gezien. Anonieme Amerikaanse militairen lekten in de daaropvolgende dagen details naar de pers over het Amerikaanse onderzoek dat op 26 augustus ter plekke zou zijn uitgevoerd.

Volgens de anonieme bronnen zijn de dorpsbewoners door de Talibaan onder druk gezet om zich te beklagen over fictieve burgerslachtoffers en zo de buitenlandse troepen in diskrediet te brengen.

Volgens persbureau AP zijn er sinds het begin 2008 zeker 500 burgers omgekomen bij operaties door buitenlandse en Afghaanse troepen.