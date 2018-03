Navel van de wereld

Timothy Brook onthult aan de hand van Vermeers doeken in zijn originele en losjes geschreven studie Vermeer’s Hat (Bloomsbury €21,–) dat 17e eeuw een tijd van globalisering was – en Delft een soort van middelpunt, aldus Bas Heijne.

‘Om dat te bewerkstelligen volgt hij een omgekeerde route; anders dan een kunsthistoricus, die de realistische details in de schilderijen van Vermeer – een globe, een schaal met fruit, de reusachtige hoed van een officier – beschouwt als de achtergrond van diepere, metafysische thema’s, gaat Brook juist op zoek naar de geschiedkundige achtergrond van die details. Anders gezegd, hij zoekt niet naar wat tijdloos is in de doeken van Vermeer, maar juist naar wat maakt dat ze van hun tijd zijn. Ze bevatten, zoals hij het zelf uitdrukt, doorkijkjes naar de 17de- eeuwse werkelijkheid.

Die werkelijkheid is verrassend. In zijn opzet slaagt hij ruimschoots: laten zien dat de wereld in de 17de eeuw vrijwel geheel verknoopt was door handelsrelaties, waardoor verschillende landen en culturen elkaar diepgaand beïnvloedden. En niet alleen goederen werden over de hele wereld verplaatst; hetzelfde ging op voor mensen.’