'Minister wil alleen naar efficiency kijken'

Agnes Jongerius is teleurgesteld. Niet over het akkoord FNV en VNO-NCW gisteren hebben bereikt over het ontslagrecht. Wel over de manier waarop minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken (CDA) het thema marktwerking op een zijspoor heeft geparkeerd.

„Ik heb geen vertrouwen meer in het marktwerkingsbeleid van de minister van Economische Zaken”, schrijft Jongerius in een brief die ze vorige week naar liefst acht commissies van de Tweede Kamer heeft gestuurd. Onderwijs, Verkeer en Waterstaat, Volksgezondheid, Wonen, Sociale Zaken, Europa, Financiën, Economische Zaken – welk ministerie heeft nu niet met marktwerking te maken?

„Laat het kabinet eerst lessen uit het verleden trekken alvorens het proces van marktwerking in de publieke dienstverlening voort te zetten”, is de boodschap van de grootste vakcentrale aan de Tweede Kamer. Morgen staat het thema ‘Marktwerking’ op de agenda van de parlementariërs, die met Van der Hoeven willen praten over de ervaringen met marktwerking in de publieke sector.

Wat zit de FNV-voorzitter dwars? Minister Van der Hoeven heeft toch juist onderzoek laten doen naar de effecten van marktwerking in elf sectoren, van telecom tot kinderopvang? „De ervaringen zijn heel wisselend. Is het niet treurig dat er als goede voorbeelden alleen de mobiele telefonie en goedkoper vliegen kunnen worden genoemd? In diverse sectoren is wel een beetje doldriest begonnen om marktprikkels te introduceren zonder dat van tevoren vragen zijn gesteld over hoe de publieke dienstverlening op niveau kan blijven.”

Er had volgens haar van tevoren beter nagedacht moeten worden over de vraag: wil de overheid iedere vorm van sturing in deze sector opgeven? De aanbesteding in het openbaar vervoer heeft bijvoorbeeld tot tal van incidenten geleid. „De kostenexplosie door de hogere brandstofprijzen is op werknemers afgewenteld.”

Wat Jongerius het meeste dwarszit is dat in verreweg de meeste sectoren de introductie van marktwerking in de publieke sector heeft geleid tot verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en functie-inhoud. Dat blijkt uit een studie van het Nederlandse onderzoeksbureau Regioplan en uit een Europees onderzoeksproject Piqué naar liberalisering en privatisering van publieke diensten in zes Europese landen. Maar over deze studies hoort ze de minister niet. „Je zult maar onderhandelaar zijn bij TNT en je bent al jarenlang bezig de schade te beperken van de afbouw van de positie van postbodes – vroeger een baan waar je vrouw en kind van kon onderhouden”, zegt de FNV-voorzitter.

„Als uit onderzoek blijkt dat in Nederland stukloon bij bepaalde bedrijven wordt betaald in de postsector – zoals bij TNT-dochter VSP, Selektmail, Sandd – en mensen niet eens het minimumloon krijgen, zou minister Donner van Sociale Zaken toch meteen als een brandweerman moeten uitrukken en zeggen: dit is niet goed.”

Nederland wil toch helemaal geen land zijn met werkende armen zoals Amerika, zegt Jongerius. Natuurlijk kan worden tegengeworpen: dat is de verantwoordelijkheid van de sociale partners. Maar het gaat volgens de FNV-voorzitter over publieke dienstverlening. In sectoren die opeens worden losgemaakt van overheidsregulering zijn volgens haar twee opties. „Je kunt zeggen: doe je best en zoek het verder maar uit. Je kunt ook zeggen: publieke dienstverlening speelt een rol, toets voordat marktwerking wordt doorgevoerd verschillende op criteria: heeft de consument er voordeel van, hoe kan de kwaliteit worden gewaarborgd, hoe kan efficiënter worden gewerkt, maar ook hoe blijven fatsoenlijke arbeidsverhoudingen gehandhaafd?

„Bij de markteffecttoets die de minister nu wil doorvoeren wordt alleen naar efficiency gekeken.” De vraag waar het volgens Jongerius werkelijk om draait is: wil het kabinet wel lessen trekken uit de ervaringen die Nederland de afgelopen jaren met marktwerking heeft opgedaan?

Dat is van belang want Nederland is nog lang niet klaar met het doorvoeren van marktwerking. „In de gezondheidszorg zijn we nog lang niet klaar, en in het onderwijs loopt men zich warm.”

Dat baart haar zorgen. Daarom hoopt ze dat haar brandbrief effect heeft en ze Kamerleden en de minister kan overtuigen verder onderzoek te laten verrichten. De Tweede Kamer zou de Sociaal Economische Raad om een advies moeten vragen om te onderzoeken hoe publieke dienstverlening optimaal kan worden gewaarborgd alvorens het proces van marktwerking in deze sector voort te zetten. „Het zou prachtig zijn als Van der Hoeven het voortouw nam en zei: ik heb de brief van de FNV nog eens gelezen. Daar zit iets in.’’