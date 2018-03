Minister: 'Soldaten Mussolini waren vaderlandslievend'

Vijfenzestig jaar na dato splijt het onverwerkte fascistische verleden de Italiaanse politiek nog altijd. Bij een herdenking gisteren in Rome roemde minister van Defensie Ignazio La Russa de militairen die na september 1943 nog vochten aan de kant van de fascistische dictator Benito Mussolini als „vaderlandslievend”. Twee dagen geleden zei de burgemeester van Rome, Gianni Alemanno, dat „de rassenwetten van 1938 het absolute kwaad waren, maar dat het fascisme dat niet was”.

La Russa eerde de soldaten die Mussolini bleven steunen, ook toen hij onder druk van de vanuit het zuiden oprukkende geallieerden in 1943 was afgezet. Met Duitse hulp stichtte Mussolini vervolgens in Noord-Italië de nazi-marionettenstaat „Italiaanse Sociale Republiek van Salò”.

„De soldaten van deze Republiek streden in de overtuiging dat ze het vaderland verdedigden en verdienen daarom respect”, aldus La Russa bij de herdenking van de slag om Rome tegen de nazi’s. Vanaf hetzelfde podium roemde de Italiaanse president Giorgio Napolitano de „waardigheid’’ van de Italiaanse jongeren die in september 1943 weigerden voor Mussolini te strijden en die met 600.000 werden afgevoerd naar Duitse concentratiekampen.

La Russa en Alemanno zijn beide afkomstig uit de neofascistische partij Movimento Sociale Italiano (MSI) die direct na de oorlog is opgericht. De MSI is opgegaan in de Alleanza Nazionale, geleid door de voorzitter van de Italiaanse Tweede Kamer, Gianfranco Fini. Fini wil zijn partij verbouwen tot een salonfähige rechtse partij. Dit voorjaar is zijn Alleanza Nazionale samen met Forza Italia van Silvio Berlusconi opgegaan in Volk van de Vrijheid.

La Russa en Alemanno willen beklemtonen dat er ook voor Mussolini-nostalgici plaats is in de regeringspartij Volk van de Vrijheid. Berlusconi heeft nog niet gereageerd op hun uitlatingen.