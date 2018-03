Met 'n plons naar de prehistorie

Een van de bekoorlijkheden van het Mexicaanse Isla Holbox is de afwezigheid van auto’s. Op het veertig kilometer lange en hooguit twee kilometer brede tropische eiland rijden alleen fietstaxi’s en golfkarretjes. Als er tijdens het ochtendlijke spitsuur drie van die wagentjes tegelijk over het brede witte strand tuffen, slaakt onze chauffeur een zucht. „Het is druk vandaag.”

Het ongeveer 1.800 inwoners tellende Isla Holbox ligt in de uiterst westelijke hoek van Mexico, boven het schiereiland van Yucatán. Om er te komen, moet je je auto stallen in het kustplaatsje Chiquilá en dan vaar je er met een versleten veerboot in een half uurtje naar toe.

Het slaperige eiland lag tot voor kort buiten de route van de toeristen die in Yucatán sudderen op de snikhete stranden van de Riviera Maya. Of ze bezoeken er een van de vele op de jungle heroverde Middeleeuwse Maya-steden.

Maar sinds 2002 drijft Isla Holbox op de grootste vis van de wereld. In dat jaar begonnen vissers met hun bootjes toeristen mee uit varen te nemen om ze op volle zee te laten kennismaken met een van de meest eigenaardige oceaanbewoners: de walvishaai. Sindsdien bezoeken jaarlijks enige duizenden natuurliefhebbers het eiland.

Van juli tot september houdt de walvishaai zich op in het planktonrijke water en door orkanen veelbezochte gebied op de grens van de Caraïbische zee en de Golf van Mexico. De walvishaai (Rhincodon typus) is de grootste vis in de oceaan, hij kan achttien meter lang worden. En sommige vissers hebben exemplaren gezien van 23 meter, al is niet zeker of het hier om visserslatijn gaat. Maar groot is de haai zeker, en oud. De vis kan zo’n 150 jaar worden.

Het dier werd 180 jaar geleden voor het eerst waargenomen. Vissers schoten met een harpoen een kleintje van vijf meter voor de kust van Zuid-Afrika.

In de buurt van Isla Holbox zwemmen in de zomer, meestal in afzondering, zo’n 170 exemplaren. Om er een te vinden varen we zo’n anderhalf uur in oostelijke richting. „Dit is mijn oficina, mijn kantoor”, roept de gids als hij over de grote blauwe zee scheurt, turend naar De Vis.

En dan is op een gegeven moment een voorwerp zichtbaar dat vlak onder de oppervlakte zwemt. Van dichtbij is zijn anderhalve meter brede en open muil te zien waarmee hij onder de waterspiegel stofzuigert naar voedsel.

Met twee tegelijk snellen de bezoekers met duikbril, snorkel en zwemvliezen onder begeleiding van een gids het water in. In één plons spring je naar de prehistorie.

De walvishaai tuurt je aan met zachtgele ogen. Hij heeft kieuwen als brievenbussen en keurig gerangschikte rijksdaaldergrote witte stippen op zijn donkere vacht. De vis verplaatst zich met de flegmatiek van een duikboot. Onverstoorbaar zwemt hij met een vaartje van zo’n vijf kilometer per uur.

In zijn muil zijn geen tanden zichtbaar. De vis, zo wordt verzekerd, is voor de mens totaal ongevaarlijk. Ook al is het formaat van zijn mond zo groot dat hij je makkelijk per ongeluk kan inslikken. Toch schijn je alleen te moeten oppassen voor een klap van de staart.

De walvishaai wordt in Mexico niet door vissers gevangen. Dat is wel het geval in Azië waar de vinnen van de haai in de soep verdwijnen en ook het vlees populair is. De walvishaai is daardoor een ernstig bedreigde diersoort.

Toch maken ook in Mexico dierenbeschermers zich zorgen over het feit dat de walvishaai nu vrijwel geen dag meer kan ontbijten zonder dat er steevast vreemde bezoekers in zijn bord springen.

Er zijn voorwaarden opgesteld die de overlast voor de walvishaai moeten beperken. Maar niet iedere touroperator neemt het zo nauw met de regels, bleek vorig jaar toen er beelden opdoken waarop je ziet hoe toeristen zich vastklampen aan de vin en meeliften.

De voornaamste bescherming tegen te veel bezoek krijgt de grootste haai vooralsnog van een piepklein dier. Isla Holbox is namelijk ook de thuishaven van venijnige en zeer talrijke muggen. En die kleine insecten blijken voor de mens een stuk wreder dan de grootste vis.

Voor videobeelden van de haai:marinebio.org/species.asp?id=47