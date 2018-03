Ingediende reacties op ik’jes worden vanaf vandaag weer vooraf door NRC Handelsblad gemodereerd in verband met de oproep om ook foto’s in te sturen: dit moet u niet via het blog doen maar via ik@nrc.nl. Houdt u bij het plaatsen van een reactie rekening met de netiquette van nrc.nl/ik

Internetredactie NRC Handelsblad