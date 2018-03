Het is een nogal gênante activiteit, en daarom doe ik het het liefst ’s nachts als iedereen slaapt, in mijn eentje achter de computer: het overtikken van sms’jes met grote sentimentele waarde, in een speciaal Word-document dat ik daarvoor heb aangemaakt.

Ik dacht altijd dat het een gestoorde eigenschap van mezelf was dat ik geen afscheid kon nemen van sommige sms’en in mijn inbox, en ze dan, als de inbox te vol raakte, overtikte. Natuurlijk, het was heus niet schadelijk of slecht, het viel in de categorie ‘aandoenlijk gestoord’ (waarin ook ‘ik denk eigenlijk nog steeds dat mijn knuffels echt zijn en mij begrijpen’ en ‘ik klets met alle poezen uit de buurt’), maar tóch: het was niet iets waarover ik nou openlijk praatte.

Ik had altijd het idee dat andere mensen maar één of twee essentiële sms’jes hadden die ze voor eeuwig bewaarden, gewoon, in hun telefoon. Twee defining sms-en, en daar hielden ze het bij. De rest werd keurig gewist. Het hoefden niet eens heel literaire teksten te zijn, maar bijvoorbeeld de eerste sms waarin hun toen nog prille geliefde ‘kusjes’ als afsluiting van het berichtje had gestuurd. Een belangrijk moment in elke liefdesrelatie. (Dat moment wordt vaak voorafgegaan door een ander belangrijk moment: als er ineens ‘x’ verschijnt aan het eind van de berichten. Alhoewel ‘x’ bij veel mensen niks betekent. Wat erg verwarrend is.)

Maar ik, ik kan van heel veel sms’en moeilijk afstand doen, vooral van lieve sms’jes. Alsof het wissen van zo’n bericht betekent dat ik een deel van mijn relatie wis. Een beetje een hysterische gedachte misschien, maar de liefde is nu eenmaal hysterisch.

Nu is er gelukkig onderzoek gedaan naar andere gekken die hun sms’jes ijverig overtypen (het ultieme bewijs dat er naar werkelijk ieder onderwerp onderzoek gedaan wordt), en dat blijken er heel veel te zijn. Vooral bij vrouwen, die sentimentele wezens, komt het sms-overtypen veel voor: één op de drie vrouwen doet het. Godzijdank. Ik blijk weer te behoren tot een enorme groepering.

En de mannen dan? Wat doen die met al die mooie herinneringen, samengebald in een paar kleine woordjes op een telefoonscherm? Nou, mannen doen iets anders. 17 procent van de mannen, bleek uit het ground breaking sms-onderzoek, bewaart sms’jes zodat ze de afzender er later misschien nog eens mee kunnen chanteren.

