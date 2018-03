'Looneis in 2009 hooguit 3,5 pct'

. Kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties naderen een akkoord over een gematigde loonontwikkeling in 2009. Volgens ingewijden zou de looneis ongeveer 3,5 procent worden. De partijen gaan hier over praten in het Najaarsoverleg dat eind september of begin oktober moet plaatsvinden. Het kabinet wil verder de ontslagvergoeding voor mensen die meer dan 75.000 verdienen, vaststellen op maximaal één jaarsalaris. Dat meldden het persbureau ANP en de NOS gisteravond. (NRC)