Lokale boekwinkel kan schoolboeken vergeten

Alle scholieren in Venlo haalden de afgelopen maand hun schoolboeken op, zoals altijd. Het enige wat is veranderd, is de leverancier.

Tot dit jaar leverde de lokale boekhandel Wilbro alle schoolboeken in Venlo. Nu niet meer. Uitgeverij Malmberg won de Europese aanbesteding die de drie Venlose middelbare scholen, verenigd in de Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken, uitschreven.

Ook Wilbro heeft meegedongen naar de levering van de Venlose schoolboeken. Het was tenslotte de ‘eigen’ opdracht, die al jaren zonder klachten werd uitgevoerd. De Venlose boekhandel haalde het lijstje met de laatste vijf kandidaten niet. Uitgeverij Malmberg versloeg Wilbro en de andere aanbieders eenvoudig, met een – volgens de scholen – „substantieel” hogere korting. Daarbij scoorde Malmberg het hoogst op het criterium ‘kwaliteit van de levering’.

Dit soort concurrentie is ook de bedoeling. De ‘gratis schoolboeken’ die scholen volgend jaar hun leerlingen moeten geven zijn niet alleen bedacht als douceurtje voor ouders van schoolgaande kinderen. Een ander belangrijk argument om het lesmateriaal voor ouders gratis te maken, is het verbeteren van de werking van de schoolboekenmarkt.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit constateerde in 2006 dat de schoolboekenmarkt „onvolkomen” werkt, door een „gebrek aan prijsprikkels”. De markt wordt beheerst door enkele grote uitgevers, die 90 procent van de uitgeefmarkt bezitten, en door de schoolboekenleveranciers Iddink en Van Dijk, goed voor zo’n 75 procent van de tussenhandel. Simpel gezegd winkelden scholen op de schoolboekenmarkt met geld van de ouders, waardoor niemand erbij was gebaat de kosten zo laag mogelijk te houden. De ouders betaalden toch wel.

Vanaf volgend jaar gaan uitgevers en schoolboekenleveranciers de strijd aan. Elke uitgever en schoolboekenleverancier kan inschrijven op een aanbesteding. Net als de afzonderlijke boekhandel trouwens, zoals Wilbro in Venlo dat deed.

Alleen: als een schoolboekenleverancier of een boekhandel wint, moet die nog altijd contact opnemen met uitgeverijen om de door een school gewenste boeken te bestellen. Uitgevers hebben daarentegen de tussenhandel niet per se nodig.

Dat betekent oneerlijke concurrentie, zegt directeur Remco Brokken van Wilbro. „Boekhandels kopen de boeken van uitgeverijen. Als wij van hen bijvoorbeeld 25 procent korting krijgen, kunnen we natuurlijk niet datzelfde percentage doorberekenen aan de school. Dan zouden we er niets meer aan verdienen.”

Oneerlijke concurrentie is één argument, de schoolboekenleveranciers Iddink en Van Dijk betoogden in een rechtszaak ook dat Malmberg de opdracht niet mocht krijgen omdat de uitgeverij geen ervaring zou hebben met levering van schoolboeken. Dat argument verwierp de rechter.

Boeken leveren, dat had Malmberg inderdaad nog nooit gedaan. Daarom schakelde de uitgeverij de Studieboekencentrale in: een schoolboekenleverancier die ook meedong naar de Venlose opdracht, maar al in de eerste aanbestedingsronde was gesneuveld. De Studieboekencentrale is de derde schoolboekenleverancier van Nederland, na Iddink en Van Dijk.

Met deze alliantie nam Malmberg meteen een ander, derde bezwaar weg. Critici hadden voorspeld dat uitgeverijen moeilijk een aanbesteding konden winnen, omdat ze ook boeken van concurrerende uitgevers moeten leveren aan een school die dat wenst. Waarom zou ThiemeMeulenhoff een boek leveren aan concurrent Malmberg? Het aankloppen bij andere uitgevers heeft Malmberg nu overgelaten aan de Studieboekencentrale, die toch al geregeld in contact staat met de diverse uitgeverijen. Probleem omzeild.

Met een beetje pech wacht de schoolboekenleveranciers en de boekwinkels een rol zoals de Studieboekencentrale heeft gehad in Venlo. Aanbesteding verloren, en alleen een graantje mogen meepikken door de distributie te regelen voor een uitgever.

Algemeen directeur Albert Jagt van de Studieboekencentrale is niet zo pessimistisch. „Ik denk dat uitgevers de uitgebreide dienstverlening niet aankunnen.”

Scholen vormen zogenoemde ‘inkoopcombinaties’, waardoor de boeken van meer dan honderdduizend leerlingen samen één opdracht kunnen vormen. De lokale boekhandels, maar ook uitgevers kunnen dergelijke opdrachten wel vergeten, zegt Jagt. „En wij schoolboekenleveranciers zeggen: kom maar op met die tienduizenden pakketjes.”

Is een boekhandel, die minder korting kan bieden dan een uitgever, dan eigenlijk nog nodig voor de verkoop van schoolboeken? Ja, zegt Remco Brokken van Wilbro: voor de service. „Een uitgever gaat echt niet persoonlijk praten met mevrouw Jansen als er bijvoorbeeld een boek ontbreekt. Ik ben in tien minuten op school als er wat mankeert. Malmberg natuurlijk niet.”

Chief financial officer Johan Leenaars van Malmberg bestrijdt niet dat een boekhandel met één schoolbestuur als klant, zoals voorheen Wilbro in Venlo, meer service kan leveren dan zijn uitgeverij. „Maar wij hebben prima contact met Venlo. Ook wij kunnen het oplossen als er iets ontbreekt.”

Voor Wilbro is het leveren van boeken aan middelbare scholen, wat de boekhandel dertig jaar heeft gedaan, voorbij. Een opdracht van „anderhalf à twee miljoen euro” valt weg. Brokken heeft al mensen moeten ontslaan.

Toch is er voor de verliezers van de Venlose aanbesteding nog hoop. De rechter heeft bepaald, na bezwaar van boekhandels Iddink en Van Dijk, dat de gunning aan Malmberg door een procedurefout onrechtmatig was. Dit schooljaar mocht Malmberg de boeken leveren, vooral wegens tijdgebrek. Volgend jaar moet de aanbesteding opnieuw.