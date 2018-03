Liggende Boeddha uit derde eeuw gevonden

Kabul. Archeologen hebben gisteren een reusachtig liggend boeddhabeeld gevonden in centraal-Afghanistan bij Bamiyan, nabij de ruïnes van de grote boeddhabeelden die zeven jaar geleden zijn vernietigd door de Talibaan. Het beeld, dat 19 meter lang is, stelt een liggende boeddha voor en dateert vermoedelijk uit de derde eeuw. Het team was al op zoek naar de enorme `slapende` boeddha, op basis van eeuwenoude aanwijzingen van een Chinese pelgrim, toen het stuitte op het beeld en 89 andere relikwieën zoals munten en keramiek. Volgens een lokale vertegenwoordiger in Bamiyan is het gevonden liggende boeddhabeeld behoorlijk beschadigd, maar zijn sommige onderdelen zoals de nek en de rechterhand in goede staat.