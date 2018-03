Lancering Europese satelliet uitgesteld

MOSKOU/NOORDWIJK. De lancering van de Europese satelliet GOCE is voor ongeveer een maand uitgesteld. Dat heeft de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gisteren laten weten. Bij een routinecontrole was zondag een probleem ontdekt in een navigatiesysteem van de raket die de satelliet in een baan om de aarde moest brengen. Het defecte onderdeel moet worden vervangen, wat enkele weken gaat duren. GOCE had morgen moeten worden gelanceerd vanaf een lanceerbasis in het noorden van Rusland. De nieuwe lancering staat nu gepland voor 5 oktober. GOCE zal vanaf een hoogte van zo`n 260 kilometer onderzoek doen naar het effect van zwaartekracht op klimaatveranderingen.