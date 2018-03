Lammergier zoekt vooral vette botten

rotterdam, 9 sept. Lammergieren uit de Pyreneeën selecteren uit beschikbaar aas in de eerste plaats de beenderen met het hoogste vetgehalte. De hanteerbaarheid van de botten komt voor de gieren pas op de tweede plaats. Antoni Margalida van een vogelwerkgroep in El Pont de Suert meldt dit in Behavioral Ecology and Sociobiology . Lammergieren (Gypaetus barbatus) leven bijna uitsluitend van beenderen. Zij kunnen botten inslikken die wel 28 centimeter lang en 4 centimeter dik zijn. Grotere botten worden gebroken door ze van grote hoogte op de rotsen te laten vallen.