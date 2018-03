Kritiek op Cohen, arrestatie steekpartij

AMSTERDAM. De politie heeft gisteren een 16-jarige jongen gearresteerd die woensdag in Amsterdam-West een andere tiener zou hebben neergestoken. De vermeende dader meldde zichzelf op een politiebureau in de hoofdstad, maakte een woordvoerder bekend. Toen hulpverleners het zwaargewonde slachtoffer van de steekpartij wilden helpen, zouden circa vijf omstanders hen hebben bedreigd. Daarop legden medewerkers van het ambulancebedrijf Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam (VZA) het werk vier uur lang neer. Het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN) vindt dat burgemeester Job Cohen van Amsterdam zich vorige week ”stigmatiserend” heeft uitgelaten, toen hij zei dat vaak Marokkanen bij bedreigingen van ambulancepersoneel zijn betrokken. Dat liet SMN gisteren weten.